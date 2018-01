Arctic Frontiers-konferansen er i gang

Arctic Frontiers er åpnet. Ordfører Kristin Røymo (Ap) åpnet i kveld konferansen i Tromsø Rådhus sammen med Niko Valkepaee, artist og representant i Sametinget.

Konferansen samler 50 ulike partnere i Arktis og pågår en uke, og omfatter blant annet, utenrikspolitikk, forskning, forsvar, sikkerhet, shipping, næringsliv og kultur.

– Hvis du googler Arktis så får du ofte opp bilder av is, snø og isbjørner, men Arktis er også byer, folk og skolebarn som lever og bor her, sa Røymo blant annet.

Agendaen her kan ikke settes av Washington, Moskva eller Brussel. Folket i Arktis må ha en stemme! Klima, shipping og naturressurser står på agendaen. Arktis er hot som aldri før. Vi er midt i et klimaskifte. 4 millioner mennesker er berørt av dette skiftet, sa Røymo.

– Vi må ta initiativ for et plastikkfritt samfunn. Vi må male om bildet av Arktis i Google. Som Hamsun sa; jeg kan ikke leve alene i mitt hus! Vi trenger et bredt samarbeid om Arktis. Sammen med næringsliv, politikere og menneskene her skal vi styrke innsatsen for klimaet og helsen i havet i Arktis, sa Røymo blant annet.

Nico Valkepaee minnet om at opprinnelig var det ingen grenser i Arktis. Folk og dyr kunne bevege seg fritt, sa Valkepaee, etter å ha joiket konferansen i gang.