Novateks nye LNG- anlegg i drift

Det nye LNG-anlegget til Novatek og partnere i Sabetta ved Karahavet i Vest-Sibir ble satt i drift 8. desember. Det dreier seg om den første av tre deler av anlegget, som hver har en kapasitet på 5,5 mill. tonn LNG i året.

President Putin trykket på knappen som startet lastingen av godt 170 000 m³ for den første gasstankeren, «Christophe de Margerie». Betydningen russiske myndigheter tillegger anlegget viser seg ved at Putin også var til stede tidligere i år, da en tanker tilhørende Sovcomflot besøkte Sabetta etter utprøving i isen, og da den ble døpt i St. Petersburg.

Til stede i Sabetta under åpningen var foruten Putin, representanter fra eierselskapene, den russiske finansministeren og energiminister Novak. Novateks sjef Leonid Mikhelson kalte åpningen en milepæl for selskapet. På en pressekonferanse noen dager senere la Putin nok en gang vekt på utbyggingen i Arktis, og samarbeidet med Kina om utviklingen i området. Russiske Novatek eier 50,1%, kinesiske CNPC 20%, det kinesiske Silk Road Fund 9,9% og franske Total 20% i Yamal LNG.

Etter planen skal gassen gå vestover i vinterhalvåret og østover gjennom den nordlige sjørute til Asia om sommeren. Den første lasten gikk vestover til Milford Haven i Wales, og malaysiske Petronas og Shells felles LNG-terminal der. Flytende LNG er komprimert 600 ganger, og den blir regasifisert og pumpet videre inn i det britiske gass-nettet. Yamal LNG har langsiktige kontrakter for det meste av produksjonen. Men det er vedtatt å selge i spotmarkedet fram til april.

«Christophe de Margerie» eies av russiske Sovcomflot. På plass i Sabetta var allerede den neste i serien av 15 spesialbygde tankere fra Daewoo for prosjektet, «Boris Vilkitsky», mens den tredje, «Fedor Litke», var på vei. Nummer to og tre ble overlevert til Dynagas samtidig fra verftet. Den fjerde, Teekays «Eduard Toll», er på plass over nyttår. De har høyeste isklasse og framdriftsmaskineri med ytelse på linje med de russiske atomisbryterne.

Novatek er alt i gang med forberedelsene til nok et LNG-prosjekt i nord. Det gjelder et anlegg på den tilstøtende Gydan-halvøya øst for Yamal, kalt Arctic LNG-2. I motsetning til landbaserte Yamal LNG skal det baseres på et flytende og billigere LNG-anlegg med en årskapasitet på 18 mill. tonn. Det er alt under bygging ved Murmansk.