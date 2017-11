Satser med nye hybridskip på norskekysten

Ekspedisjonsseilingene kommer i tillegg til Hurtigrutens 11 skip i Kystruten Bergen-Kirkenes, og betyr at små og store steder langs hele kysten vil få besøk av de spektakulære hybridskipene.

– Jeg synes det er helt fantastisk at vi nå kan vise fram verdens råeste kystlinje med verdens råeste skip, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en pressemelding.

Nyheten kommer bare noen dager etter at Hurtigruten annonserte at de vil legge inn anbud på alle 11 skip i konkurransen om den nye avtalen på Kystruten Bergen – Kirkenes.

– I 125 år har vi vært livsnerven langs norskekysten, og fraktet lokalreisende, gods og turister. Dette er en del av Hurtigrutens DNA. Ingen kan norskekysten som oss. Vi gleder oss til konkurransen, og er med for å vinne, sier Skjeldam.

Skaper milliardverdier

Hurtigruten står i dag for 14 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge. Med de to hybridskipene i ekspedisjonsseilinger langs kysten, vil Hurtigruten operere 13 skip langs norskekysten gjennom hele sommeren 2019 – både til velkjente og nye hurtigrutedestinasjoner.

– På jakt etter nye steder å utforske

– Vi er alltid på jakt etter nye steder vi kan utforske. Og uansett om vi vinner anbudet eller ikke, kommer vi til å satse hardere og seile mer langs norskekysten fremover. Norskekysten har alltid vært en sentral del av Hurtigruten-produktet, og kommer også til å være det fremover uansett hva som skjer, sier Skjeldam.

**MS Roald Amundsen skal seile en rekke 14-dagers rundturer fra Hamburg oppover langs norskekysten og tilbake til Hamburg. Seilingene er basert på Kystruten Bergen – Kirkenes som Hurtigruten har drevet siden 1893.

I tillegg til flere av de helårlige hurtigrutehavnene, er også Geirangerfjorden og Reine blant destinasjonene.

**MS Fridtjof Nansen skal seile en rekke 14-dagers turer fra Amsterdam via norskekysten, Bjørnøya og Vest-Svalbard til Longyearbyen. Her tar skipet om bord nye gjester, før det setter kursen sørover igjen langs den samme ruten. Seilingene er basert på den legendariske Sportsruten som Hurtigrutens grunnlegger Richard With startet i 1896.

Blant reisemålene som får besøk av det splitter nye hybridskipet er Rosendal, Sommarøy, Trollfjorden og Skarsvåg – verdens nordligste fiskelandsby.