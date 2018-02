1,2 millioner tonn i CO2-utslippsbesparelser gav miljøpris

Aker BP, Eidesvik og Total måtte se seg slått av Statoil som vant prisen GREEN INITIATOR OF THE YEAR AWARD (Gullkronen) gjennom sitt arbeid med energinettverk.

Leder for Marin i Statoil, Frida Eklöf Monstad er en viktig bidragsyter i nettverket gjennom arbeidet med grønn logistikk, og er svært fornøyd med utfallet.

– Det er utrolig kjekt å motta denne prisen sammen med flere av mine kolleger som jobber med utslippsreduksjoner på tvers i Statoil, sier Monstad til skipsrevyen.no.

Hun meddeler at oljekonsernet mottok Gullkronen på bakgrunn å ha oppnådd Statoils målsetning om å levere 1,2 millioner tonn i CO2-utslippsbesparelser på norsk sokkel to år før planen. Samtidig fremhevet juryen at Statoil har klart å lage en kultur der alle enheter i Statoil bidrar til mer bærekraftige operasjoner.

– Innen logistikk og beredskap i Statoil har vi siden 2011 jobbet systematisk med å redusere vårt klimaavtrykk. Sammen med bl.a. rederiene og fartøyene, har vi klart å redusere utslippene med over 445.000 tonn CO2 fra 2011. Det tilsvarer utslipp fra cirka 222.500 biler i ett år, sier Monstad.

Hun ser på prisen som en viktig anerkjennelse av arbeidet Statoil gjør for å redusere klimaavtrykk og være en del av løsningen på klimautfordringen. Hun mener det handler om å prøve å gjøre en forskjell der det er mulig.