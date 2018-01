100 mennesker druknet i Saltstraumen

100 mennesker har i løpet av de siste 100 årene druknet i Saltstraumen, i følge guiden fra Bodø Opplevelser. Saltstraumen er verdens sterkeste malstrøm. Det er en meter høydeforskjell på de to fjordene på hver sin side av strømmen, som fører til den uvanlig sterke strømmens som kan komme opp i 40 kilometer i timen.

Bodø er endestasjon for Nordlandsbanen. Om sommeren er det fint å sitte på brygga med utsikt over havnen. Her ligger det også noen hyggelige spisesteder. Nyholmen skanse på toppen av fjellet ved innseilingen til byen forsvarte Bodø fra 1810 til 1905. Bunkersanleggene etter tyskerne kan fremdeles sees flere steder i byen. Forsvaret er representert med flybasen på Evenes for F-16 og Norges nye kampfly F-35 her. Radarkulene ved flyplassen, bunkerser og kamuflerte installasjoner styres av Forsvarets operative hovedkvarter som ligger i fjellet på Reitan.

Den katolske kirken

Den katolske kirken i Bodø ble opprettet i 1951. Kirken er viet St. Eystein. Prestene og søstrene i Bodø er i tillegg ansvarlig for Den Hl. Families menighet, Storfjord i Lofoten, fire timers båtreise fra Bodø. Drar man så med hurtigbåt 20 minutter nordover på havet, finner man en øy som heter Selvær, også avsides innen Træna. Der bor det fire katolikker, to filippinske kvinner med barn. ”At folk klarer å bevare tro og kirketilhørigheten så langt fra alt organisert katolsk liv, er nærmest et mirakel, ” heter det i en artikkel om St.Eysteins menighet av Unn Ingebrigtsen og Torbjørn Olsen. Vi har besøkt dem et par ganger, opplyser presten. Men det er begrenset hva vi makter. Bare Bodø har hva man kan kalle et «normalt» kirkelig tilbud. Der finnes det to prester og et kloster med «apostoliske» dominikanerinner som siden 1953 har gjort en ubeskrivelig innsats for å skape og ta vare på troen i hele sognet. Prestene har de siste år hatt norsk og polsk bakgrunn, søstrene engelsk, irsk og filippinsk bakgrunn.

Menigheten er for tiden inne i en markant vekst. Antall katolikker øker med 30-40 per år, eller nærmest en fordobling siden 1995. Gjennom dens 50-årige historie hadde år 2001 dåpsrekord med 17 dåp. I tillegg kommer det mange tilflyttede og et par-tre konvertitter hvert år. I Bodø kommune bor det ca. 200 katolikker, og til en vanlig søndagsmesse møter det mellom 60 og 80 personer.

Landego Fyr

Landego Fyr kan du leie gjennom Nordland turselskap, Skagen Hotell eller Trollcruise. Du kan ribbe ut til fyret eller du kan leie deg om bord på den gamle treskøyta Faxsen. For bedriftssamlinger er opplegget ideelt. Med fiske fra Faxsen og nystekte fiskekaker på fyret til frokost neste dag av fangsten! Hvalcarpaccio i Fyrmesterboligen med avecen servert i sjøhuset nedenfor, og så en tur i badestampen mens fyrlykten sender ut sine stråler på intervall i vinternatten høyt der oppe på himmelen over deg er en sann nytelse.