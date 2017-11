100.000 vil se pepperkakebåtene

Interessen for båter og skip har bare økt år for år, sier sjefen for pepperkakebyen som åpnet i helgen i Bergen, Steinar Kristoffersen. I år finner vi forskningsskip, husbåter, ”Beffen” og Fana roklubb blant de maritime innslagene. Det er ventet at 100.000 vil besøke utstillingen før den tas ned ved nyttårsskiftet.

– Blant de mellom 2-3000 fartøyene vi har hatt med siden starten i 1991, så finner vi Hurtigruten, Bergensfjord og Color Line, for å nevne noen, sier Kristoffersen. Folk har til og med bygget oljerigger.

Veldedig formål

I år er pepperkakebyen 25 år og utstillingen satt opp på Sentralbadet. Inntektene fra besøket går hvert år til et veldedig formål til tiltak for barn. Redd Barna og SOS barnebyer er blant dem som har fått støtte, med beløp på opp til 400.000 kroner, opplyser Kristoffersen.