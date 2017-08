Westcon Løfteteknikk i samarbeid om nytt kurssenter

Vindmøllemarkedet er et økende marked også for rederinæringen. Og fra 2018 vil personell som skal jobbe på vindmøller få trening og utdanning ved et nytt kurssenter i Egersund. Westcon Løfteteknikk AS meddeler gjennom en pressemelding at de skal bidra med kursholdere og instruktører til kurssenteret.

Det nye kurssenteret blir det største i sitt slag i Norge og etableres av Energy Innovation AS (Norway Wind Hub AS). Senteret vil tilby utdanning og trening i vindmøllebaserte aktiviteter og ha både offentlig undervisningssektor og vindindustrien som sine kunder.

– Det kan variere hvilke kurs som blir krevd avhengig av hvilke oppgaver som inngår i de ulike kontraktene som blir inngått. Derfor er det viktig at en diskuterer dette i en kontraktsfase. Alle som skal arbeide om bord i en vindmølle skal f.eks. ha «working at heights» kurset., forklarer kurs- og opplæringsleder, Ann Bjørg Helle til skipsrevyen.no.

Hun forklarer til skipsrevyen.no at dette sikrer arbeidstaker for de risikoelementene som det er å arbeid i høyden og det sikrer i tillegg muligheten til å kunne evakuere fra en vindmølle som har begrenset med nødutganger. Taubasert nedfiringssystem på utsiden av vindmøllen kan bli aktuelt i en evt. nødsituasjon som brann inne i vindmøllen. Da er det standby skipet som skal redde personell opp fra sjøen.

Administrerende Direktør i Westcon Løfteteknikk, Karl Johan Jentoft, ser på etableringen av kurssenteret og samarbeidet med Energy Innovation som en spennende mulighet. Westcon Løfteteknikk skal nemlig bidra til etableringen av senteret med instruktører, kurs og sertifiseringer for vindindustrien.

Alt personell som skal arbeide i og på vindmøller må kurses og sertifiseres i henhold til Global Wind Organisation´s standard for sikkert arbeid på vindmøller. Westcon Løfteteknikk er det første norske selskapet som har fått godkjenning til å drive opplæring for slikt personell.