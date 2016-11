Westcon kjøper seg inn i havbruksteknologi

Av: Linn Therese Skår Hosteland/kyst.no

Westcon Group har kjøpt seginn i havbruksleverandøren Aquafarm Equipment. – Dette er en interessant mulighet for oss, sier konsernsjef Arne Birkeland til kyst.no.

At selskapet nå har kjøpt seg inn i Aquafarm Equipment, er deres første solide innsats mot havbruksnæringen.

– Vi har kjøpt en mindre andel av selskapet, men har videre avtale om å kjøpe oss opp til 34 % basert på gjennomslag av søknaden på utviklingskonsesjoner, fra datterselskapet. Kjøpet gir oss en interessant mulighet når det gjelder å være med på å utvikle ny teknologi til havbruksnæringen, legger Birkeland til.

Westcon er allerede ledende totalleverandør innen løsninger, tjenester og produkter innenfor offshore, energi og maritim industri, og Birkeland mener havbruksnæringen kan ha god nytte av deres kompetanse og anlegg.

– Mye av det vi gjør kan overføres til havbruk, og det er tydelig at det trengs kunnskap innen både engineering, konstruksjon, HMS og «industrialisering» i havbruksnæringen også, sier han.

– Bidrar til videre utvikling i selskapet

Han legger til at de har erfaring innen automasjon og elektro for oppdrett, og sier han har stor tro på at prosjekteringserfaringer innen marine miljø vil være en av hovedkomponentene de kan tilføye teknologileverandøren.

– Vi går nå inn i styret og vil bidra aktivt til videre utvikling av selskapet. Det skal utvikle seg videre på egne bein med vår påvirkning, sier han. Konsernet tilbyr fra før et bredt spekter av tjenester og produkter, både offshore og onshore gjennom fasiliteter i bl.a. Ølen, Karmsund, Florø og Helgeland.

– Jeg synes det er utrolig spennende at vi får en unik tilnærming til fremtiden kystindustri. Det viktigste for oss fremover er at vi får bidra i selskapets videre utvikling med vår kompetanse innen ulike segmenter. Vi vil gå sakte frem og prøve litt etter litt, konkluderer konsernsjefen.

Aquafarm Equipment ønsker på sine facebook-sider Westcon Group velkommen som deleier.

– En sterk partner i alle faser av marine operasjoner og på innovasjon. Vi gleder oss til fortsettelsen, skriver de.