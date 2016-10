«Vision of The Fjords» døpt i eplemost

Ship of the Year 2016, «Vision of The Fjords» som skal seile mellom Flåm og Gudvangen, ble døpt på lokalt vis denne helgen.

Fartøyet ble døpt i Flåm av gudmor Jenny Følling (SP), fylkesordfører i Sogn og Fjordane.

Passasjerfartøyet designet av Brødrene Aa, driftes av The Fjords. Fartøyet er eid av Fjord1 og Flåm AS og vant tidligere i høst Skipsrevyens pris «Ship of the Year».

– Et fartøy som er designet, bygget og opererer innenfor fylkesgrensen måtte også døpes i lokal drikke. Vi har vært i hagen på Fretheim Hotel i Flåm og plukket epler. Eplene er så presset til Sognamost på Slinde. Slik blir Vision of The Fjords også døpt med lokale dråper, skriver Flåm AS i en pressemelding.

Designer Torsetin Aa jobber i disse dager med sitt neste fartøy for The Fjords, og har tidligere fortalt Skipsrevyen at designet er inspirert av sikksakk-veiene i fjellsiden.