Vindkontrakt til to Solstad-fartøy

I en børsmelding annonserer Solstad Offshore at de har signert kontrakt for befraktning for to fartøy med danske Dong Energy Wind Power.

Fartøyet «Rem Installer» som skal døpes om til «Normand Jarl» begynner på kontrakten i løpet av februar. Kontraktens varighet er på 23 måneder fast med opsjon på ytterligere seks måneder.

Fartøy nummer to, som skal inn på kontrakt 1. april 2018 skal nomineres på et senere tidspunkt. Kontrakten for farrøy nummer to har en lengde på syv måneder fast, med opsjon på ytterligere åtte måneder.