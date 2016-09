Vil stille krav til sikkerhetsstyringssystem på små fartøy

Forrige uke sendte Sjøfartsdirektoratet en forskrift for sikkerhetsstyringssystemer for fartøyer under 500 bruttotonn ut på høring. Får den gjennomslag gjelder den allerede fra årsskiftet.

Sjøfartsdirektoratet har sendt en ny forskrift for små fartøy på høring.

Torben Vik, seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet forklarte for de fremmøtte på Sjøsikkerhetskonferansen at det som nå hadde blitt sendt ut på høring var ti enkle punkter hvis mål er å tydeliggjøre kravene i skipssikkerhetsloven.

Forskriften er foreslått å gjelde for alle næringsfartøy som ikke omfattes av ISM-koden, samt fritidsfartøy over 24 meter.

For små fartøy må det utvikles enkle og robuste sikkerhetsstyringssystemer, med brukervennlighet i fokus.

-Det skal ikke være oljestandard på sikkerhetsytringssystemene. På små fartøy, det skal være systemer som kan brukes om bord, forsikrer Vik.

Så langt har ikke sanksjonsmuligheter blitt drøftet.

– Vi er ikke ute etter å ta noen, vi håper forskriften får positive effekter på næringen, sier Vik.

Høringsfrist for forslaget er 1. desember 2016, får det gjennomslag vil det være gjeldene fra 1. januar 2017, og systemene må være etablert innen 1. juli 2017.