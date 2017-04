Vil satse tyngre på oppdrett

Solund Verft leverte nylig sitt største prosjekt noensinne brønnbåten «Kirsti H» til Erko Seatrans. Fremover vil verftet satse tungt, men smått i oppdrettsnæringen.

Om leveransen av «Kirsti H» sier daglig leder Jonny Titland at verftet har hatt et godt samarbeid med Erko Seatrans og alle underleverandører. Men med en et krevende vaskesystem ble det mye testing før fartøyet kunne leveres.

– Vi var en måned seinere ute med levering enn det vi hadde ambisjoner om. Det hadde å gjøre med testing av utstyr som tok lenger tid enn vi hadde regnet med, forklarer Titland.

«Kirsti H» i største laget

På det meste, med flere underleverandører på plass, var det 140 mann i sving ved verftet hvor det normalt jobber 30. Han legger til at prosjektet har vært lærerikt, og at han synes resultatet er en staselig brønnbåt, men at de sannsynligvis melder pass dersom det kommer bestilling på brønnbåter av tilsvarende dimensjoner i fremtiden.

«Kirsti H» er hele 70 meter lang, 12 meter bred og har en lastekapasitet på 1800 m3 levende fisk. Fartøyet kan også brukes til avlusing.

– Brønnbåtene blir gjerne større og større, og både på utstyr og kompetanse her på Solund verft så er dette i største laget for oss. Vi kan ikke ta på land eller sette ut større båter, sier Titland.

– Når det er sagt, ønsker vi å satse tøft mot oppdrettsbransjen, både på nye teknologiske løsninger på fartøy til bruk i oppdrett og fiske, legger han til.

Verftet ønsker å være attraktive for vedlikehold, bygging og ombygging av mindre fartøy.

– Vi har ingen konkrete nybyggingsprosjekter i sikte. Strategisk kommer vi nok til å satse på mindre fartøy i fremtiden. Vi har to skipshaller der vi er avhengig av å ha den ene hallen ledig til vedlikeholdsoppdrag, malingsoppdrag, og den type arbeid, påpeker Titland.

Vedlikehold og klassing

Han forteller videre at det jevnt over har vært bra med vedlikeholdsoppdrag gjennom vinteren, at april blir en bra måned og mai likeså. Lenger frem i horisonten er det vanskeligere å si hvordan oppdragsmengden vil se ut.

– Nå er vi ferdig med klassing av «Sunnfjord» og «Nordfjord», og akkurat nå er vi har vi inne fergene M/F «Lustrafjord» og M/F «Florøy», en taubåt og to-tre oppdrettsbåter på vedlikehold og klassing, sier Titland om båtene som ligger til kai ved Solund i disse dager.