Vil revolusjonere oppdrettsnæringen med milliardskip

Av: Therese Soltveit/kyst.no

Pure Atlantic har utviklet et rekordlangt skip, hele 521 meter langt og 96 meter meter bredt, de h[per vi revolusjonere oppdrettsnæringen- Visjonen er å ta fisken ut på havet der den egentlig hører hjemme, sier leder Svein Johnny Naley.

Pure Atlantic AS ble etablert for tre år siden, og lenge har selskapet hatt i tankene ett konsept innenfor oppdrett. De fire eierne har jobbet med ideen i ulike formater i over tre år, men den siste versjonen som ble sendt til Fiskeridirektoratet har ligget på tegnebordet siden 1. januar 2016.

– Vi startet det for å sette noen rammer rundt konseptet, økonomi, patentering etc. Pure Atlantic er ett selskap som kun jobber mot å realisere dette skipet, forklarer Naley til kyst.no.

Så langt har ingen av de fire tatt ut lønn, og brukt snaue to millioner, samt cirka fire årsverk i egen innsats.

Skipet er beregnet å koste 3,3 milliarder norske kroner, i dette inngår forstudier og detaljengineering.

– I første omgang trenger vi 50 millioner til engineering og modellering før vi kan kjøre prosjektet i gang, opplyser Naley.

Til nå har Ulstein, MARINTEK og DNV GL vært involvert som rådgivere i utviklingen av konseptet.

Les mer: Er konseptet liv laga?

Naley legger til at ideen opprinnelig kom fra medeier Kåre Jostein Larsen som har erfaring med landbasert oppdrett i Portugal.

– Det hele starte med at vi begynte å se på eksisterende tankbåter med enkelt skrog for ombygging. Vi kom etterhvert til en erkjennelse av at dette ble for kostbart. Hovedutfordringen var tilførsel av nok oksygenrikt vann. Vi hadde allerede på dette tidspunktet bestemt oss for at vi ikke ville bruke konvensjonell merd-teknologi (not) til og holde fisken innestengt, sier Naley.

Selskapet gikk tilbake i tenkeboksen og så kom med ideen om at det kanskje var enklere å flytte fisketankene gjennom vannet i motsetning til å pumpe vannet gjennom tankene. Basert på denne filosofien gikk de gjennom en rekke metoder for hvordan de fysisk utformet skrog og oppdrettstanker for å få dette til.

– Til slutt endte vi opp med et konsept der vi tar inn friskt vann i baugen på skipet, vannet ledes så gjennom en tilførselskanal som går gjennom hele skipets lengde. Friskt vann distribueres så til oppdrettstankene på styrbord og babord-side. Oppdrettstankene har utløp i de respektive skutesider, forklarer han.

Konvensjonell fremdrift

Det rekordlange skipet, 521 meter langtog 96 meter bredt blir utstyrt med konvensjonell fremdrift. Per i dag har de skissert inn tre redundante propellere i akterskipet. Disse vil ha elektrisk drift.

– Størrelsen på disse vil bli endelig bestemt i samråd med DNV GL og Ulstein når vi har vært gjennom CFD-analyser og tanktesting.

Det legges til grunn at skipet skal være i stand til sikker navigering i all slags vær. Skipet vil ha ett antall LNG drevne generatorsett som forsyner propellere og andre forbrukere via en konvensjonell hoved tavle.

Lettskips dypgangen er 4m, design dypgang er 40 m. Dybde til hoveddekk er 50 m.

Grønn teknologi

Naley forklarer at skipet i normal operasjon seile med en hastighet på 1 til 2 knop gjennom vannet – dette er for sikre nok tilførsel av oksygenrikt vann til alle tankene.

Under normal drift vil skipet drives gjennom vannet av ett antall datastyrte seil. Strømforbruket om bord skal suppleres fra en batteribank som lades av en eller flere vindmøller. Batteribanken kan også lades av generatorsettene på dager med lite vind.

– Det finnes i dag flere båter som seiler med seilassistert fremdrift så teknologien er allerede klar. Et Japansk selskap har utviklet ett seil med integrerte solceller, så her ser vi mange muligheter, legger han til.