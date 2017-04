Vil konkurrere mot offshore-helikopter

Umoe Mandal lanserer nytt båtkonsept for olje – og gassnæringen, med ambisjoner om å stjele markedsandeler fra helikopter.

Den nye båten, som har fått navnet Voyager 32, er bygget for transport av mannskap offshore, og vil ha en kapasitet på 55-90 passasjerer og et mannskap på fire-fem personer.

Voyager 32 hører hjemme under selskapets Wavecraft-konsept, i utgangspunktet utviklet for offshorevind.

Les også: Første spanske SOV’er til norsk reder

– Offshorevind har i lang tid vært vår hovedgeskjeft, men da aktører i internasjonal olje – og gassnæring tok kontakt og etterspurte et fartøy utviklet vi Voyager som sikter mot det markedet, Are Søreng, sier salgs – og markedsføringssjef i Umoe Mandal til skipsrevyen.no.

Han forklarer videre at det er markedene rundt ekvator, vest-Afrika og Asia de satser mot.

Og ambisjonene er ikke små: – Vi håper å ta marked fra helikoptre. Vi vet at endel aktører ønsker å redusere bruken av helikopter både på grunn av kostnader og sikkerhet, sier Søreng.

Luftpute løfter skroget

For å kunne konkurrere med helikoptrene har de utviklet et fartøy med marsjfart på 50 knop, og toppfart rett oppunder 60 knop. Fremdriften besørges av to hovedmotorer på 2240 kW hver og to lift fan motorer på 360 kW.

Les også: Passasjerferge med luftpute og helelektrisk fremdrift

Luftputeteknologi løfter 75-80 prosent av skroget på den 120 tonn tunge båten opp av vannet. Det gjør det mulig å holde høy fart, men likevel kjøre på en økonomisk måte.

Fartøyet blir 31,2 meter langt, med skrog bygget i kompositt.

Om Umoe Mandal: