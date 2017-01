Fremtidens hurtigbåt har finner

PhD-student John Martin Kleven Godø og professor Sverre Steen ved NTNU vil gjøre hurtigbåtene mer miljøvennlige gjennom å erstatte propelldriften med halefinnebevegelser som kan redusere energibehovet med 30-50 prosent.



Konseptet baserer seg på at man monterer foiler eller finner under båten som beveger seg i et mønster lik halen til en delfin eller hval. Foilene skaper både løft og fremdrift.

Når båten blir løftet opp av vannet blir motstanden betydelig redusert, og virkningsgraden til fremdriftssystemet kan bli mye høyere enn hva som er mulig med konvensjonelle løsninger som propell og vannjet. I tillegg kan bevegelser på grunn av bølger bli mye mindre, noe som øker komforten relativt til dagens fartøy.

Leverandører i kø

Forskerne har fått en kjemperespons fra markedet etter at de lanserte «flapping foil»-konseptet på hurtigbåtkonferansen før jul i fjor. Ifølge prosjektleder Fredrik Storflor Moen er de nå inne i en svært en hektisk periode.

Saken fortsetter under videoen som demonstrerer konseptet

– Leverandører som står på rekke for å bli med i vårt utviklingsløp. Vi har fått midler til å ansette to doktorstipendiater, oppfinner John Martin Kleven Godø og Jarle Andre Kramer forteller en entusiastisk Moen til skipsrevyen.no. De skal nå jobbe over ett helt årsverk med videreutvikling av foilsystemet.

Energibehovet skal minimeres, i tillegg til at en praktisk og kommersiell løsning for et realistisk hurtigbåtsamband skal utvikles. For å gjøre dette skal det gjennomføres avanserte simuleringer i en numerisk slepetank hvor løsningen testes digitalt. Deretter er planen å bygge en prototype som demonstrerer at konseptet fungerer også i virkeligheten.

Bransje med feil fokus

Forskerne mener bransjen generelt har feil fokus når den vurderer hvordan det store kraftbehovet skal kunne dekkes gjennom miljøvennlig kraftforsyning som batteri og hydrogen.

– Få tar tak i det som egentlig er problemet, og det er at det er så stort kraftbehov. Dagens mest toppmoderne hurtigbåtsamband i drift har større drivstofforbruk per passasjer enn fly. «Flapping foil» konseptet reduserer energibehovet kraftig, som enten kan bety mindre drivstofforbruk, eller lettere batterier, understreker Moen.

Det jobbes nå med å få patentert teknologien gjennom NTNU Technology Transfer Office som jobber med å kommersialisere forskningsresultater fra NTNU