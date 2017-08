Viktig og riktig tilgang og håndtering av datamengder på skip

–Etter samtaler med våre kunder kan vi enes om at dersom man bruker digitalisering aktivt i driften så skal det være mulig med en 10-25 prosents gevinst over tid. Det betyr at de virkelig djerve i markedet jobber mot det målet, sier Tomas Tronstad i DNV GL.



Tronstad er ansatt i DNV GLS enhet for rådgivende tjenester til maritim næring, og har ledet utviklingen av dokumentet «Creating Value from Data in Shipping» som ble publisert i juni 2017.

Tronstad delte noen av sine tanker om digitalisering med næringen. På et møte i regi av Maritime Bergen i DNV GLS lokaler mandag, la han frem at det å ha datakvalitet og tillitsverdig data, er et kjempeproblem når vi nakker om å kunne bruke data fra skip.

– DNV GL har derfor brukt en del tid på å jobbe frem en del verktøy for næringen, og som vi håper kan være nyttig og som vi bruker i de tjenestene vi leverer. Vi har laget et rammeverk for å håndtere data, forklarer han, og viser til Recommended Practice «Data Quality Assessment Framework».

Tronstad poengterer at det er to element som er viktige her, nemlig datakvaliteten i seg selv, men også det at uten en organisasjon som evner å håndtere digitaliseringen, er du like langt. Samspillet mellom disse to er viktig, hevder han.

Hvordan får vi tak i data om bord og hvordan kan vi bruke dem?

– Man må kartlegge hvilke data og hvilket utstyr man har om bord, hvilke leverandører, hvilke formater på data, hvilke systemer og nettverk og hvilke protokoller som er brukt. Man må også identifisere flaskehalser. Hvor er det crewet bruker mye ressurser uten å få så mye igjen? Hvordan bruker flåtesjefene dataene og hvilken informasjon ville gjort deres arbeidsdag bedre?

På mange av dagens skip er systemene autonome, og ikke koblet sammen i særlig stor grad. Og jobben med å koble systemene sammen, er betydelig. Tronstad understreker betydningen av sikkerhet når man åpner opp i mot en landbasert infrastruktur. Da har man i prinsippet dataforbindelse inn mot kjernesystemene om bord, hvor det er svært viktig at man passer på at dataene ikke kommer på avveie.

– Jeg ville tro at flere og flere nybygg nå vil bli stadig mer avanserte på dette feltet, så det er ikke tvil om at vi vil se en utskiftning av flåte, avslutter han.