Viktig med norsk kompetanse

Regjeringen styrer byggingen av de de tre nye kystvaktskipene i retning norske verft. – Viktig at det finnes kompetanse på bygging og vedlikehold av denne type tonnasje innenlands, sier Norsk Industri i en kommentar.

Fem norske verft er prekvalifisert til å konkurrere om byggingen av de nye og meget avanserte kystvaktskipene som skal erstatte eksisterende «Nordkapp»-klasse. Regjeringen benytter den såkalte Artikkel 123 i EØS-avtalen til å hjemle norsk bygging; m.a.o. nasjonale beredskaps- og sikkerhetshensyn.

Nordkapp-klassen består av fartøyene K/V «Nordkapp», K/V «Senja» og K/V «Andenes», alle bygget tidlig på 1980-tallet. Disse gjennomgår i perioden 2015-2016 en betydelig oppgradering til ca. 180-200 mill. kroner ved Noryards-verftet på Laksevåg. Tidlig i fjor uttalte sjef maritime kapasiteter FLO, Bjørge Aase, at hensikten var å forlenge levetiden på de tre rundt 35 år gamle skipene inntil de skulle avløses utover i 2020-årene. Det er denne fornyelsen som Regjeringen nå drar frem i tid.

Til Finansavisen poengterer maritim bransjesjef i Norsk Industri, Lars Gørvell-Dahll, at det er viktig at det finnes kompetanse på vedlikehold av denne type skip her i landet. – Dette er avanserte fartøyer, på linje med de største spesialskipene for offshore-markedet, og vil dermed være midt i blinken for norsk høyteknologi, sier Gørvell-Dahll.