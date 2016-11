Viking Line satser på nok et LNG-skip

Viking Line har signert en intensjonsavtale med det kinesiske verftet Xiamen Shipbuilding Industry Co. om bygging av et nytt LNG-fartøy for leveranse i 2020.

Investeringen har en verdi på opptil 190 millioner euro. Det skriver selskapet som håper endelig kontrakt er på plass i løpet av våren 2017 i en pressemelding.

Det nye fartøyet skal etter planen gå Stockholm-Åland-Åbo strekningen og det planlegges å benytte flere europeiske og finske leverandører, blant andre Deltamarin, Wärtsilä og ABB Marine. Innredningen skal gjøres av skandinaviske arkitekter.

Les også: Skipsrevyens omtale av M/S «Viking Grace»

Skipet vil være 218 meter langt, brt på 63 000 tonn og en passasjerkapasitet på 2800 passasjerer. Grunnen til at Viking Line har gått for LNG også denne gang, skal være utmerkede erfaringer med det LNG-drevne fartøyet M/S «Viking Grace» som ble overlevert i 2013.

Intensjonsavtalen inneholder også opsjon på ytterligere ett skip.