Vestlandets nye redningsskøyte døpt i Bergen

Bryggen i Bergen viste seg fra sin aller beste side, med sol, skillingsboller og Sandviken Ungdomskorps da Redningsselskapet inviterte til dåp av RS 163, «Kristian Gerhard Jebsen II».

RS 163 er Redningsselskapets syvende fartøy i Petter C. G. Sundt-klassen, og er den andre skøyta donert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, og koster i underkant av 30 millioner kroner.

– Jeg døper deg «RS Kristian Gerhard Jebsen II», må hell og lykke følge deg og ditt mannskap i din ansvarsfulle gjerning langs den norske kyst, sa gudmor Alexandra Ford Jebsen før champagneflasken smalt i skutesiden på RS 163.

Fra Bømlo til Sognefjorden

Den nye redningsskøyta vil ha base på i Florvåg på Askøy utenfor Bergen, men operere på hele Vestlandet, fra Sognfjorden i nord til Bømlo i sør.

– Vi setter enormt stor pris på denne generøse gaven som gjør oss i stand til å redde flere liv og øke sjøsikkerheten kraftig i båt-fylket Hordaland. Den nye skøyta er blant verdens mest effektive redningsfartøy i sin klasse, og vil være i beredskap i minst 20 år fremover, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet i en pressemelding.

Også president i Redningsselskapet, Nicolai Jarlsby, som ledet dåpsseremonien uttrykte sin takknemlighet for et nytt fartøy på vestlandskysten, og påpekte at Petter C.G. Sundt-klassen er viden kjent for sine trekkraft og gode sjøegenskaper.

– Alle våre donatorer, store som små, er ekte hverdagshelter, som sørger for at vi har gode og nødvendige arbeidsverktøy, sa Jarlsby.

I 2005 donerte Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi 32 millioner kroner til byggingen av redningsskøyta «Kristian Gerhard Jebsen», en skøyte i Fosen-klassen. I løpet av vel ti år med base i Bergen, har mannskapet på denne skøyten reddet 14 liv, berget 43 fartøy fra forlis, og til sammen utført 3142 oppdrag ved inngangen til 2017. Skøyten er nå stasjonert i Egersund.

Tekniske data RS 163:

Lengde: 17 meter

Bredde: 4,6 meter

Toppfart: 42 knop

Rekkevidde: 400 NM

Motor: 2 x 1000 HK Scania D16

Fremdrift: Rolls-Royce vannjet

Slepekapasitet: 5,5 tonn bollard pull

Mannskap: 3

Byggested: Swede Ship Marine AB