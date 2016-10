Verdens største tugs med Rolls-Royce utstyr

Når Edison Chouest Offshore skal bygge 13 nye eskortetugs utstyres de med vinsjer og propeller fra Rolls-Royce.

For Rolls-Royce har kontrakten med det amerikanske rederiet en verdi på 38 millioner euro.

De fem kraftigeste båtene vil være 45 meter lange og 17 meter brede. Det gjør dem til de største fartøyene av denne typen som hittil er bygget. Disse fem vil også ha en trekkraft på ca 150 tonn.

Rolls-Royce skal levere både azimuth thrustere og en pakke med vinsjer til alle de 13 båtene.

– Vi ser fram til å samarbeide med Edison Chouest Offshore igjen, i et prosjekt der vi skal levere velprøvd teknologi til en ny flåte av sterke fartøy. Kontrakten er et eksempel på oppdrag der vi leverer virksomhetskritisk utstyr til maritime kunder som har krevende oppdrag. Sikkerhet, ytelse og manøvreringsevne er viktige stikkord her, sier Mikael Makinen, President – Marine i Rolls-Royce.

Åtte av båtene til Edison vil bli utstyrt med to US 255 Fixed Pitch thrustere mens fem får US 60 Controllable Pitch Propellers.

Alle 13 skal utstyres med en pakke hydrauliske lavtrykksvinsjer. De fem største får vinsjer med full dynamiske taueevne, til erstatning for å taue med statiske bremser som er mest vanlig for denne typen tugs. Dynamisk tauing reduserer risiko under taueoperasjonene, og gir mindre slitasje på slepetau og wire. De største vinsjene i denne ordren leveres fra Rolls-Royce i samarbeid med IP Huse.