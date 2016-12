Rett før jul installerte Telenor Maritime 4G på et av Color Lines fartøy, som dermed blir verdens første skip med 4G-dekning.

Til Skipsrevyen opplyser selskapet at de neste månedene, selv om nettet er åpent for passasjerer, blir en slags testkjøring. Akkurat hvilket skip det gjelder, er et kort de enn så lenge holder tett til brystet. Alt forventes å være endelig på plass og lanseres skikkelig i løpet av årets første kvartal.

4G i maritime miljøer er ikke noe nytt for Telenor Martime, som allerede har bygget og operer 4G-nett på norsk sokkel. Mens 4G-nettet på sokkelen kan sendes ut fra landbaserte stasjoner via fiber er utfordringen at skipene er avhengig av satelitt.

– På grunn av at frekvensen i 4G-nettet er så mye høyere enn 3G, (4-5 mbit/sek for 3G mot 30-40 mbit/sek for 4G) er det veldig lite som skal til for at det blir ustabilt til sjøs, utdyper Jan Erik Norli, CSO Marcom i Telenor Maritime.