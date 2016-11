Verdens første LNG-isbryter starter arbeidet

Verdens første LNG-isbryter, nybygget «Polaris» går denne måneden inn i Finlands isbryterflåte.

Kontrakten mellom Arctia – et statlig eierselskap for landets isbrytere – og den finske transportetaten for drift av «Polaris» startet 1. november.

Skipet som er bygget med en levetid på 50 år ble bygget i Helsinki av finske skipsbyggere, under veiledning fra transportetaten for å påse at det var istand til å å tåle forholdene i Østersjøen. For å se en video om byggingsarbeidet, klikk her.

«Polaris» er i følge verftet Arctech Helsinki Shipyard verdens første isbryter som kjører både på LNG og lavsvovel-diesel. Det diesel-elektriske fremdriftssystemet består av Wärtsilä duel-fuel motorer og to 400 m3 LNG-tanker.

Fartøyet har en isbrytningskapasitet på 1,8 meter når det holder en fart på 3,5 knop.

Da byggekontrakten ble inngått i 2014 ble oppdraget verdsatt til 123 millioner Euro.