Verdens første komersielle autonome fartøy på trappene

Dersom alt går etter planen kontraheres det første autonome fartøyet for kommersiell drift i januar 2017.

Det var konsernsjef i Kongsberg Gruppen Geir Håøy som slapp nyheten under Verftskonferansen i Ålesund denne uken.Håhøy selv hadde ikke så mange detaljer å dele med forsamlingen, men i en pressemelding fra Kongsberg Maritime opplyses det om at det er britiske Automated Ships Ltd som skal drive og eie fartøyet som har fått navnet «Hrönn».

«Hrönn» skal være et light-duty offshore-fartøy som vil kunne brukes til alt fra undersøkelser tol ROV – og AUV- operasjoner offshore.

Fjernstyres fra land

Kongsberg vil levere alt av automasjons – og kontrollsystemer. Alle kontrollsystemer som inkluderer K-Pos dynamic positioning, K-Chief automation og K-Bridge ECDIS vil dupliseres i et kontrollsenter slik at fartøyet kan styres fra land.

Til å begynne med skal farkosten fjernstyres, før den på sikt skal være fullstendig selvgående.

Det er forventet at «Hrönn» skal bygges ved Fjellstrand Verft, som også bygget «Ampere», verdens første batteridrevne ferge og Ship of the Year 2014.

Fartøyet vil, når den tid kommer, testes ved det nye testområdet for autonome skip i Trondheimsfjorden.