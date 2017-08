Verdens første elektriske røkterbåt nærmer seg ferdigstilling

Av Therese Soltveit / kyst.no

Grovfjord Mekaniske Verksteds daglig leder Bård Meek-Hansen, forteller båten ideelt sett skulle vært ferdigstilt og utstilt Under Aqua Nor, men det rakk de ikke.

Grovfjord Mekaniske Verksted bygger verdens første batterielektriske røkterbåt av typen GMV Zero, og ville presentere den denne uken.

– Vi hadde håpet å få El-båten hit på Aqua Nor. Det var planen, men slik gikk det dessverre ikke. Båten er enda under ferdigstilling og det gjenstår litt arbeid. Status per i dag er at båten ikke er ferdigstilt som ønsket, men vi er på god vei og om kort tid vil båten være oppe å gå, forteller han.

GMV Zero har null CO 2 -utslipp, ingen NOx- og partikkelutslipp, svært lave drifts- og vedlikeholdskostnader og liten eller ingen støybelastning. Den årlige reduksjonen av CO₂ opplyser han vil bli 90 tonn og NOx vil ligge på 900 kg, ifølge Meek-Hansen.

– Samtidig eliminerer vi skadelige partikler, påpeker han.

Skal tilby el-båt, hybrider og standard arbeidsbåter

Grovfjord-sjefen sier de også etterhvert kan tilby denne båten som en hybrid røkterbåt.

– Kunder kan velge enten hybrid, ren elektriskbåt eller standard arbeidsbåt. Vi skal prøve å standardisere mest mulig av disse typene båter for kundene fremover, forteller han.

– Brukte de beste tilgjengelig alternativene

Når det gjelder de tekniske valgene til utrustingen av fartøyet, sier han at ting har forandret seg under byggingen iforhold til alternativer av elektrisk utstyr.

– De batteriene vi valte var Corvus og Orca, som var da de beste alternativene prismessig og de andre egenskapene som var tilgjengelig da. Vi har underveis i byggingen fått tilbud på nye typer batterier. Så det kan hende at vi neste gang endrer type batteri, sier han.

Meek-Hansen forteller også en elektriske vinsjen, som er under utvikling og skal etterinstalleres på båten.

Verftet vil seinere invitere folk på besøk, og vise hvordan el-båten fungerer i praksis.

