Verdens første elektriske arbeidsbåt overlevert til Salmar

Ørnli Slipp inngikk et samarbeidsprosjekt med Salmar og Siemens, der de ville bygge verdens første elektriske arbeidsbåt for havbruksnæringen. Etter forsinkelser med leveransen er endelig «ELfrida» kommet på plass hos oppdretteren.

Salmar Farmings batterihybrid “ELfrida” ble døpt ved Rabben Brygge på Sistranda denne uken, og er nå tatt hos uttesting hosoppdretteren.

Fartøyet har blitt produsert hos Ørnli Slipp, et gammelt verft på Norddyrøy utenfor Frøya, og verftsleder Torstein Yttersian forteller at de er svært fornøyde med å endelig ha fått levert fartøyet til Salmar, etter en del forsinkelser.

– Det er veldig stas å fått overlevert fartøyet, og ikke minst at kunden virker fornøyd med båten. Det er vi svært glade for, sier han til kyst.no.

Noe forsinket, men likevel fornøyd

Han påpeker at de har møtt på noen utfordringer i forhold til tidsfristen som var satt i fjor høst, på grunn av det elektriske.

– Vi har blitt en del forsinket grunnet noen tekniske problemer med batteriet og har gjort endringer i programvaren. Vi var forberedt på at det ville bli noen utfordringer siden dette er helt ny teknologi, men vi mener vi har løst de utfordringene bra sammen med Siemens og har fått levert en flott båt, forklarer Yttersian.

Kjappere enn ventet og avgir lite støy

Selskapet har hatt noen travle måneder for å ferdigstille fartøyet, og Yttersian forteller at arbeidsbåten faktisk kan kjøre raskere enn ventet.

– Batteriet var forventet at skulle få fartøyet opp i 9-10 knop, men vi har fått den opp i 12 knop faktisk. Så det er blitt mye bedre driftstid på batteriet, sier han fornøyd.

Tilbakemeldingene fra mannskapet opplyser han har vært gode.

– De slipper å høre på all støyen, samt slipper å jobbe i dieseleksos. Så alt i alt virker alt svært lovende, sier han til kyst.no.

Stasjonert ved Kattholmen

Eskil Bekken i Salmar Farming sier til kyst.no at alt så langt har gått over all forventning med den nye arbeidsbåten.

ELfrida skal operere for oppdretteren på lokaliteten Kattholmen i Sør-Trøndelag, der katamaranen skal driftes av kaptein Stian Sivertsen, der minimum et mannskap på to er på plass.

– Tidligere driftsleder Brage Strand Hansen har vært delaktig i testingen av fartøyet på lokaliteten og gir over styringen til den nye driftslederen Geir Berg. Vi er lei oss for å miste Hansen på lokaliteten hvor han har lagt ned så mye arbeid og jeg ønsker han lykke til videre, forklarer Bekken.

Selskapet gjør nå sine siste testkjøringer før båten skal ut i vanlig drift på Kattholmen neste uke.

– Katamaranen skal gjennomføre alle de tingene en vanlig arbeidsbåt gjør. Mottak av fisk, arbeidsoperasjoner og så videre. Kranen på fartøyet er det eneste som ikke er elektrisk og det hadde vært en drøm om denne i framtiden også ble elektrisk, sier Bekken.

Lyn skal vise elektrisk

Han sier at de ønsket å vise frem at den nye arbeidsbåten deres er elektrisk, og har derfor kommet opp med en lysende ide.

Selskapet har nemlig montert selvlysende bilder av lyn på både styrbord og babord side av ELfrida.

– Lynene på sidene av båten skal symbolisere himmel og energi. Vi ville at den skulle skille seg ut på sjøen, og vi håper at folk skjønner at båten er elektrisk.

Har vært med å finansiere båten

På sine hjemmesider opplyser Enova at de har støttet prosjektet med to millioner kroner.

Enovas markedssjef Petter Hersleth sier i en pressemelding at flere og flere oppdrettsaktører bytter nå ut dieselaggregatene sine med landstrøm, og med det i bakhodet er de veldig spente på pilotprosjektet til Salmar.

– En el-hybrid plug-in oppdrettsbåt som kan lade fra landstrømanlegg på fôrflåtene representerer noe helt nytt, og hvis SalMar lykkes, kan det få svære ringvirkninger i oppdrettsnæringen. Vi er glade for at SalMar går foran og viser hvordan bransjen kan kutte ned på bruk av fossil energi, og er stolte over å ha bidratt til at dette ambisiøse prosjektet ble realisert, legger han til.

Første i drift

Per dags dato er det bare bilferjen Ampere og fiskesjarken «Karoline» i drift med helelektrisk fremdrift i Norge.

Kostnaden på «ELfrida» er estimert til å være 30 % høyere enn en standard arbeidsbåt. I drift regner de med at arbeidsbåten vil gå elektrisk i 90–95 prosent av tiden. Båten har ingen utslipp, og skal innfri alle de nye kravene til det satte regeleverket. Dersom båten går tom for strøm, skal båtens nødaggregat sikre at den kommer seg tilbake til havn.

Det er salgssjef i Siemens, Odd Moen, som er en av hovedpersonene i planlegging av det elektriske fremdriftssystemet. Han har tidligere uttalt til kyst.no at arbeidsbåtene i oppdrettsnæringen egner seg svært godt for elektrisk drift.

– De opererer i et avgrenset område, og er ofte i land. Dermed kan de lades uten at dette går ut over driften, sa Moen til kyst.no.

