Adventstid i Aberdeen havn

Terje Stenholt er en av tre i Sjømannskirken Aberdeen som bruker mye av tiden sin på skipsbesøk. – Vi er den Sjømannskirken i verden som besøker flest skip, nærmere bestemt 1500 per år, sier han.

Ifølge Stenholt er Aberdeen også den havnen i verden, utenfor Norge med flest norske sjøfolk. 98 prosent av disse jobber på offshorefartøy. Sjømannskirken Aberdeen besøker også skip i Peterhead, Montrose og på skotsk vestkyst. Andre havner besøkes ved forespørsel.

– Vi opplever gode tilbakemeldinger på at vi er til stede både om bord og på land. Vi er «tradisjonsbærere» av kultur og tradisjon. Vi er medmennesker som interesserer oss for menneskene. Vi er, ifølge en av våre gjester, med å demme opp for noe av hjemlengselen, sier han til skipsrevyen.no.

Besetningen i Sjømannskirken spiller en viktig rolle i beredskapssituasjoner. Støttesamtaler etter ulykker/dødsfall om bord, besøk av sjøfolk på sykehus og tilbud om en å reise sammen med hjem for de som trenger det, er også noe som Sjømannskirken er tilbyder av.

Nå som julen banker på døren, er det ikke så mye som er annerledes for mannskapet om bord. Adventstiden gir ikke rom for store endringer i arbeidshverdagen.

Ønsket om en «vannrett» julemiddag

– Skipene går i sin vante fart. Ut og inn mellom havn og oljefelt. Sjøfolkene skal prioriteres også i denne tiden. I tillegg kommer aktiviteter på Sjømannskirken som adventssamlinger, julebasar osv. Vi gir også tilbud til folk som bor og/eller pendler til Aberdeen, som for eksempel studenter, sier Stenholt som selv synes adventstiden er både travel og hyggelig.

Sjømannspresten har hyppig kontakt med folk om bord på skipene, og melder om at det er jobb som står i fokus, også i julen.

– Den eneste dagen de norske sjøfolkene prøver å gjøre forskjellig fra de andre dagene, er julaften. Da pynter man seg litt ekstra til julemiddagen. Håpet er selvfølgelig å ligge til kai, eller i le av været til havs, slik at julemiddagen kan inntas så «vannrett» som mulig, sier Stenholt.

Sjømannskirken i Aberdeen prøver å besøke alle skip i havn på julaften. Julen 2015 var det 18 skip med nordmenn om bord som lå i havn.

– Vi rakk innom alle sammen. Vi inviterer til julegudstjeneste på julaften. Julesanger, pepperkaker og gløgg står også på programmet denne dagen der sjøfolk og «landfolk» møtes og får julestemning, forteller han.