Vent ikke for lenge!

Hver dag pepres maritime media med artikler og oppdateringer om viktigheten av at offshore-rederiene får sine nye finansieringsavtaler på plass. Kristian Siem tar bladet fra munnen.

– Vi er i dialog med banker og obligasjonseierne. Slik har det daglige mantra til rederiene innen offshore serviceskip sektoren vært i hele år. Og likevel henger de fortsatt til tørk, lite konkret har skjedd.

Men nå tar finansmannen – og rederen – Kristian Siem skrittet helt ut: – Disse gamle rederne er overbelånt, og vi har uhyggelige utsikter for de neste årene, tordnet han på Paretos oljekonferanse rett før helgen. Han var ifølge media tydelig på at man ikke har god tid til å vente på at vestlandsrederne skal innse realitetene.

Blant annet hevdet Siem at mentaliteten til hovedeierne endrer seg sakte. – Det er en treg og smertefull prosess de skal gjennom. Men jeg må understreke at tid er penger, også her, sa Siem til en lydhør forsamling.

Om Kristian Siems tordentale er nok til å få fart på etablerte familierederiers nye finansieringsavtaler, er høyst uvisst. Men at det haster, og at noe drastisk vil skje – ja, det er helt visst.