«Breidsund» levert fra Grovfjord til Cermaq

«Breidsund», Grovfjord Mekaniske Verksteds bygg nummer 136 ble overlevert til Cermaq avdeling Nordland i slutten av april. Det forteller verftet i en pressemelding.

Fartøyet med hoveddimensjoner 14,99×7,2 meter er skreddersydd for vasking av nøter, rognkjeks-skjul og merdringer, men også forberedt for slep og andre serviceoppdrag.

– Vi gjør mye forebyggende arbeid for å holde lusenivåene lave, og «Breidsund» blir viktig for oss i dette arbeidet, sier Frode Holmvaag, drift – og serviceleder avd. Nordland i Cermaq Norway, i meldingen.

Han forteller videre at Cermaq har som mål å bruke rognkjeks på alle sine sjø-lokaliteter i Nordland.

Selskapet har i valg av utforming og tekniske løsninger lagt stor vekt på effektiv utførelse av arbeidsoperasjoner samt komfort for mannskapet. Båten er derfor bygget med et romslig rorhus med pentry og sittegruppe samt egen arbeidsposisjon for kjøring av vaskeanlegg.

Det er lagt stor vekt på optimal nedvasking/desinfiseringsløsning ved forflytting mellom ulike lokaliteter i Cermaq- systemet. Valg av enkelt-skrog design vil gi lave driftskostnader.

Hovedmotoren yter 500HK ved 1800 o/min, propell/rordyse på 1325 mm og to aggregater på 2×57 kW. For øvrig er båten utstyrt med tett lasterom, 32 tm kran samt tre nokker på henholdsvis 5 og 2x 2 tonn, steamer, hydraulisk HT vasker samt diesel transfer anlegg. I tillegg er det montert trapp i skuteside for enkel adkomst til merdring.

Båten er bygget i henhold til den nye forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde 4.