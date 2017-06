– Vår største marine-leveranse noensinne

Under årets Nor-Shipping ble det klart at Stadt i Gjerdsvika i Møre og Romsdal har vunnet kontrakt for leveranse av sitt fremdriftssystem Stadt Lean Propulsion til det svenske forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab.

– Denne kontrakten får stor betydning for Stadt, det er vår største leveranse til et marinefartøy noensinne, sier administrerende Hallvard Slettevoll til skipsrevyen.no.

Slettevoll kan bekrefte at det gjelder et overflatefartøy.

Støyfritt

Han forteller videre at Stadt vant kontrakten i konkurranse med seks andre, store produsenter.

– Vi baserer oss på en lean-tankegang, vi har forenklet og gjort fremdriftssystemet mer robust. Vi har også klart å fjerne all støy, der tror jeg vi skiller oss veldig fra konkurrentene, sier Slettevoll.

I Gjerdsvika er arbeidet allerede i gang: – Prosjekteringen er allerede i gang, og vi skal både prosjektere og produsere slik at vi kan levere i løpet ett år opplyser Slettevoll.