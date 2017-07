Vågsøy-verftene i pluss

Samtlige fem skipsverft i Vågsøy kommune gikk i pluss i fjor, skriver Fjordenes Tidende.

Det største av verftene, Båtbygg AS fikk til tross for en trøblete offshorenæring en omsetningsvekst fra 161 millioner kroner i 2015 til 222,5 millioner kroner i 2016. Resultat før skatt endte på 12,8 millioner kroner for verftet i fjor.

Verftsdirektør Kjell Inge Sjåstad sier til Fjordenes Tidende at takket være regjerings tiltakspakke om å kompensere for den store nedgangen i offshore, førte blant annet til at forskningsskipene «Kristine Bonnevie» (tidligere «Dr. Fridtjov Nansen») og «Johan Hjort» ble ombygget ved verftet i 2016.

Raudeberg-trioen

Det nest største verftet i Vågøy, Stadyard AS ligger i likhet med Båtbygg på Raudeberg. Stadyard AS fikk en omsetning på 116 millioner kroner i 2016, og et resultat før skatt på 5,1 millioner kroner. Det tredje verftet på Raudeberg, Johansen Slip & Mek Verksted AS fikk en omsetning på 37 millioner kroner og et resultat før skatt på 1,8 millioner kroner.

Måløy-verftet Verlo AS fikk en omsetning på 40,2 millioner kroner i 2016 og et resultat før skatt på 2,4 millioner kroner. Måløy Verft AS fikk en omsetning på 17.9 millioner kroner og et resultat før skatt på 0.9 millioner kroner, skriver Fjordenes Tidende.