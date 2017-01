Uptime International inn i utleiemarkedet

Gangbro-produsenten Uptime International har etter signaler fra markedet, valgt å gå inn i utleiemarkedet.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Våre kunder har over tid fortalt at de ønsker muligheten for å kunne leie Uptime gangveier og på basis av disse tilbakemeldinger har vi valgt å bygd opp et lager av gangveier, pidestaller og trappetårn klargjort for utleiemarkedet, sier salgs – og markedsføringsdirektør Svein Ove Hauge i meldingen.

To leietakere har allerede meldt seg. Eidesvik Offshore har leid en 23,4 meter lang gangvei til «Acergy Vikings» oppdrag for Siemens Wind Power.

Solstad Offshore har leid en tilsvarende gangbro til «Rem Installer» – som skal omdøpes «Normand Jarl» – sin 23 måneder lange kontrakt ved Dong Energys offshore-vindparker.

Utleieparken, som inntil videre har base i Norge består av offshore-gangbroer med lengde fra åtte til 42,5 meter.