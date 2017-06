Undervannsdrone utviklet for både profesjonell og privat bruk

Christine Spiten er medgründer og strategiansvarlig for Blueeye Robotics. Selskapet holder til i Trondheim, men var selvsagt tilstede under Nor-Shipping for å vise frem undervannsdronen Blueye Pioneer mulighetene den gir.

I 2015 etablerte Christine Spiten Blueye Robotics sammen med Erik Dyrkoren og to professorer fra NTNU.

– Vi var så heldige å få med oss en egen investor tidlig, som trodde på ideen og teamet og la de første pengene på bordet. Dette gjorde at vi hadde mulighet til å starte et selskap, bygge et team og utvikle et produkt, sier en entusiastisk Spiten til skipsrevyen.no.

Verktøy til undervannsundersøkelser

Den unge utvikleren har alltid vært opptatt av havet, og før Blueye var påtenkt hadde hun allerede planlagt å være med på en forskningsekspedisjon over Atlanterhavet.

– Vi seilte fra Senegal til Brasil for å undersøke sammenhengen mellom marin forsøpling og helse. Dette ble den første store milepælen for selskapet, for vi var nødt å ha med oss en prototype av undervannsdronen vår om bord på denne reisen, meddeler Spiten som er utdannet innen fornybar energi, robotikk, reguleringsteknikk og entreprenørskap.

Dronen heter Blueye Pioneer. Den tar deg ned til 150 meters dyp, er utrustet med tre kraftige thrustere, et kamera og lys. Fra dronen går det en kabel opp til en flytende enhet. Denne kabelen er nødvendig for å overføre videosignaler og kontrollsignaler. Ifølge Spiten styres den enkelt fra en smartphone eller tablet. Man kan også koble den på kartplotteren dersom du er om bord i et skip og en trådløs kontroller som man bruker til å styre undervannsdronen.

Se video av Blueye Pioneer her

Mange ulike bruksområder

– Det fins mange ulike bruksområder for undervannsdronen. Grunnen til at vi synes det var så spennende å få delta på Nor-Shipping var jo nettopp at vi ser behovet for en undervannsdrone i shippingindustrien, forklarer Spiten og legger til grunn at industrien frem til i dag har benyttet seg av enten store komplekse ROV-er som eksperter må operere, eller man har benyttet seg av dykkere.

Hun mener den store fordelen for shippingindustrien er at produktet kan være ekstremt tids- og kostnadsbesparende og risikoreduserende.

Dronen skal også egne seg for oppdrettsnæringen.

– Den passer til alle bruksområder der du har behov for å se under vann. I tillegg er det en smal sak å implementere flere sensorer som kan måle vannkvalitet, oksygen, ph, turbiditet som er spesielt interessant rundt oppdrettsanlegg.

Blueye forbereder nå produksjon. De har åpnet for forhåndssalg til både privatmarked og industri.

– Prisen er omtrent 30.000 kroner. Vi treffer jo et privatmarked som plutselig får mulighet til å gjøre noe de ikke har gjort før. Også er det industriene som ser brukervennligheten i produktet sammenlignet med de løsningene de har i dag, avslutter hun.

Foreløpig er Blueye Pioner lansert i Norge, men mot slutten av juni lanseres den også internasjonalt.