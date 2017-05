Ulstein med stor intensjonsavtale

Ulstein Verft har inngått en intensjonsavtale for bygging av ett eller flere ekspedisjonscruiseskip av designtypen ULSTEIN CX104 for en ikke navngitt kunde. Det fremkommer av en pressemelding fra selskapet.

Etter hva skipsrevyen.no erfarer dreier det seg om tre skip, hver med en prislapp på ca. 1 milliard kroner som skal leveres over en femårs periode fra Ulstein Verft.

Fartøyene blir 120 meter lange og 20 meter brede, og vil bli designet av Ulstein Design & Solutions AS. Skipene vil ha Ulsteins X-Bow design.

Skipene vil være tilpasset polare områder, ogogså være innredet for å gi passasjerene maksimalt med utsikt. Det er også jobbet med å minimere miljøpåvirkningen og optimalisere driftskostnadene.

– Vi har arbeidet strategisk og målrettet de siste årene for å komme inn i ekspedisjonscruisemarkedet. Denne intensjonsavtalen viser at vi er i ferd med å stadfeste posisjonen vår i dette markedet. Vi er veldig glade for å ha blitt valgt som partner i dette spennende prosjektet, og vi ser fram til å gjøre dette prosjektet om til verkeleghet, sier konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group i en pressemelding.