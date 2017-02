Ulstein med nytt offshorevind-design

Sammen med den nederlandske jack-up spesialisten SeaOwls lanserte Ulstein et nytt offshore-vind design under Offshore Wind Journals konferanse i London. Designet skal effektivisere installeringen av vindturbiner.

Ulstein skriver i en pressemelding at det korsformede strukturoppsettet gjør designløsningen mer enn 10 prosent lettere i vekt enn vanlige jack-up design. Konseptet tar også sikte på å installere 10 – 12 MW vindturbiner på samme tid som det i dag tar å installere turbiner på 6-8 MW.

– Utviklingen av dette nye jack-up-fartøyet er det neste logiske steg i strategien vår om å utvide designporteføljen vår og bli et ledende selskap i å bidra til mer effektive løsninger i offshorevindindustrien, sier Tore Ulstein, visekonsernsjef i Ulstein Group i meldingen.

– Designområdet vårt i Nederland har omfattende erfaring innen tungløftsdesign. I samarbeid med SeaOwls, som har lang erfaring innen jack-up-teknologi, har partene kommet fram til dette nyskapende konseptet som er basert på velprøvd teknologi, legger han til.

Det nye med designtypen, som har fått navnet Soul, er at bena er dreiet 45 grader, slik at det er ett ben foran, et bak og ett på hver langside. På denne måten blir belastningen på stålstrukturen kraftig redusert, man kan da bygge større skip eller ta tyngre dekkslast, eller bygge med lavere stålvekt.

Konvensjonelle jack-up-fatøy har som regel et ben i hvert hjørne av skipet.