Ukens skipsbsøk: Normand Prosper

Solstad Offshores ankerhåndteringsfartøy «Normand Prosper» er godt egnet for operasjoner på dypt vann, og brukes til å flytte rigger vest i nordsjøbassenget.

«Normand Prosper» er av STX Europe design AH 12 CD. B.nr. 724 ble overlevert fra Brattvåg til Solstad i 2010.

Birger Olav Østbø som er kaptein om bord på syvende året, tar imot Skipsrevyen utsendte mens skipet, som går i spot-markedet, ligger til kai ved Skolten i Bergen og venter på ny jobb. Denne tiden nyttes til nødvendig vedlikehold om bord.

– Det er en riggflytter. Nå er det ikke så mye å gjøre, men det siste halvåret har vi vært vest for Shetland og vi har vært beskjeftiget siden begynnelsen av juni. Der borte jobbet vi for BP. Før det var det Maersk og Oil UK, vi jobber stort sett i Nordsjøbassenget. Båten kom hit for 14 dager siden. sier Østbø.

Skipet har plass til 70 personer, men det er normalt 16 personer på arbeid samtidig. Ifølge Østbø er det bra med dagrom og veldig god bekvemmelighet for dem som jobber fire uker på og fire uker av.

– Vi skal ikke hjem før 4. januar. Det betyr at jeg og resten av mannskapet feirer jul om bord. Vi har kjøpt inn premier til både quiz og bingo, sier han og innrømmer til Skipsrevyen at det nok er kjekkest å ligge til land akkurat på julaften.