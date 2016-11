Ukens skipsbesøk: «Wilson Bergen»

En bulk carrier fra Wilson liggende langs Festningskaien i Bergen, er langt fra hverdagsskue. Skipsrevyens utsendte tok turen om bord for å sjekke ut nybygget «Wilson Bergen».

Vel om bord ble vi tatt godt i mot av russiske Maksim Poniavin som har ført Wilson Bergen på dets første tur fra Kina. Lasten fra Kina var vindmølleblader som skulle fraktes til Italia.

Poniavin er kaptein på åttende året. Sammen med resten av besetningen på «Wilson Bergen», venter han på klarsignal for å reise videre til Vaksdal. Mannskapet jobber skift der de er fire måneder på båten, og fire måneder av. Det er stort sett de samme folkene som jobber sammen, forteller kapteinen.

– Akkurat nå venter vi på completion voyage for å kunne reise til Vaksdal. Vi hadde med oss last fra Frankrike, men på grunn av værforhold er det congestion i Vaksdal, så vi ligger på vent her, forklarer han til Skipsrevyen.no.

Søsterskip i 2017

Båten er bygget i 2016, og er det eneste nybygget til Wilson i år . I 2015 ble det gjort flere salg av eldre skip, men administrerende direktør i Wilson, Øyvind Gjerde kan fortelle at det i løpet av første halvdel av 2017 kommer to søsterskip til nybygget.

-Wilson Bergen er et lite skip for oss. det er den minste klassen vi har, men det tar ca 2500 tonn med last. Det er et standard skip med skoeskeform på lasterommet. Dermed er det godt egnet til prosjektlast sier Gjerde til skipsrevyen.no

Les båtomtale av nybygget i Skipsrevyen 8/2016.