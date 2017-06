Ukens skipsbesøk: «Vision of The Fjords»

Nor-Shipping: Verdens første hybridskip i hydrokarbon – «Vision of The Fjords» – traffikerer til vanlig strekningen mellom Flåm og Gudvangen. På delen av turen som går i verdensarvfjorden Nærøyfjorden kjører fartøyet på batteri.

Denne uken tok sightseeingfartøyet med kapasitet til 400 passasjerer dieselmaskineriet i bruk for å vise seg frem under årets Nor-Shipping i hovedstaden. Det var også om bord i dette fartøyet, til kai ved Tjuvholmen, at rederiet annonserte at at oppfølgeren «Future of The Fjords» ville bli helelektrisk.

Det banebrytende fartøyet har vunnet flere priser, og kunne blant annet smykke seg med tittelen Ship of the Year under SMM 2016.

Både kaptein John Nauckhoff og maskinsjef David Westgård Jansson var med under byggingen av «Vision of The Fjords», og vil også ha oppsyn med oppfølgeren som allerede er underveis ved verftet til Brødrene Aa i Hyen.

– Det er klart det har vært noen barnesykdommer, slik det er med alle nye båter og ny teknologi, men alt i alt har det vært veldig bra, sier Nauckhoff om fartøyet som ble levert for et knapt år siden, i juli 2016.

Batteripakken i skipet har kapasitet til å kjøre på batteri i 12 knop i halvannen time. Tiden det tar å komme inn og ut av Nærøyfjorden. Deretter følger 25 minutter med lading, før det bærer ut på ny tur.

– Men det er sjelden vi lader over 80 prosent eller går ned i under 20 prosent lading på batteriet, utdyper maskinsjef Jansson.

I skipets batterirom finnes det 14 racks med lithium-ion batterier. Originalt var det 15, men det siste ble overflødig og nylig tatt ut, forteller Jansson.

Nauckhoff kan fortelle at sightseeingfartøyet har vært veldig populært, og han anbefaller å booke plass på forhånd. Særlig i høysesongen om sommeren, men han påpeker at også vinterturer øker i popularitet.

300 meter fjellvei

– Vi har kapasitet til 400 passasjerer, og de har god plass både inne og ute. Det er satt av 80 cm per pers langs rekkverket utendørs, slik at alle har mulighet til å oppleve den storslåtte naturen fra første rad.

Som en kuriositet kan han fortelle at selv om fartøyet i seg selv kun er 42 meter langt, blir en runde rundt dekket, som er inspirert av norske fjellveier, være en tur på 300 meter. – Tar du tre runder har du gått tusen meter, en god morgentrim, mener den blide svenske kapteinen.

Bor på land

Det er et mannskap på seks, bestående av kaptein, overstyrmann, maskinsjef, to matroser og catering som yter turistene service om bord.

– Vi har som mål å gi dem litt cruise-feeling, sier Nauckhoff. Både han og Jansson har bakgrunn fra cruise, men har lært seg å sette pris på å gå i fast trafikk.

– Det blir litt mer som en åtte til fire jobb, vi bor i et hus i Gudvangen, også går vi kortere skift. Nå er vi to uker på jobb, istedet for flere måneder, og det er jo fint nå som man har fått seg familie, påpeker Nauckhoff.