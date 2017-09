Ukens skipsbesøk: Viking Energy

Med Enova-støtte har Eidesvik installert batteri på forsyningsfartøyet Viking Energy i mai 2016. Skipsrevyen.no fikk en omvisning da skipet lå til kai på Mongstad denne uken.

Maskinsjef Frode Haugen er den som kjenner best til «skipets hjerte», og kan fortelle oss mest om teknologien om bord på forsyningsfartøyet som for tiden går på kontrakt for Statoil.

Haugen forteller til skipsrevyen.no at de på et år har redusert drivstofforbruket med 17, 4 prosent, etter at batteriet ble installert.

Erfaringstall viser at man kan spare omkring 30 prosent drivstoff i ren dp-operasjon, mens det i øvrige driftsmodi varierer mellom 12-15 prosent.

Viking Energy var verdens første fartøy med batterisystem godkjent som «spinning reserve» for dp-operasjoner. Systemet som er levert av Westcon Power & Automation AS ble satt i drift i mai 2016.

– Fartøyet ble bygget i 2003 og drives primært på LNG. Skipet fikk altså installert batteri i 2016. Batterisystem har kapasitet på 650kWh og omformer/kraftelektronikk som gjør at det kan levere 1600kW. Dette fungerer veldig bra i drift med tanke på tilgjengelig effekt som vi får, sier Haugen .

Maskinsjefen forteller at driftstimene på maskineriet er redusert med 36 prosent. Han sier videre at maskinene belastes med 80 prosent som er ideelt for fuelforbruket, og lader opp C-rate-3-batteriet til dette er oppladet. Det tar en halvtime å lade batteriet fra 20-80 prosent, sier han.

– Det har selvsagt vært en omstilling, men vi har altså bare positive erfaringer med batteriet nå. Driftstimene på maskineriet har altså gått ned. Vi har nå et enda mer redundant system. Dvs at vi har ekstra maskineri tilgjengelig ved høye belastninger. Nå kan vi ligge ved rigg med kun en motor i gang og batteri, og da lader og forbruker batteriet om en annen. Vi effektiviserer da driften, sier han.