Ukens skipsbesøk: T/B «Vortex»

Om bord i T/B «Vortex» møter vi sjøkaptein Peder Varne Olsen. Han har styrt taubåten i ett år nå, men vært en del av Østensjø-staben i nærmere 20 år og operert ulike taubåter.



– Det er utfordrende og spennende. Man må ha en lidenskap for å holde på med dette så lenge som jeg har gjort, kanskje spesielt i dette markedet. Vi går kun i spot og går i løsfarten hele tiden, sier Olsen til skipsrevyen.no.

Sjømannen begynte karrieren som matros i utenriksfart, gikk videre som underordnet styrmann, men har vært kaptein siden 1990. På «Vortex» foregår arbeidet for det meste langs norskekysten og i Nordsjøen. Den faste staben er på fem mann.

– Jeg liker det uforutsigbare og det at du aldri vet hva dagen bringer. Det er forskjellig type jobb hele veien da vi jobber med hele spekteret som har med taubåt å gjøre, altså riggflytting, tauing, archhandling og terminalarbeid blant annet, sier han og legger til at «Vortex» er en eskorteklasse båt.

– Den er bygget som en båt som kan avløse på alle taubåtavdelingene til Østensjø, den blir brukt mye til å løse bøyer, forteller han videre.

Jobber mest bakover

Båten som er en multitaubåt ble bygget i 2010, er designet av Robert Allan og bygget av spanske Astilleros Gondan. Fartøyet er 38,7 meter langt og 24,6 meter bredt og drives frem av to Wartsila motorer type 8L26. Båten har en bollard pull på ca. 70 tonn, styrekraft på 130 tonn og bremsekraft på 170 tonn ved fart 10 knop.

– Denne båten er unik. Den er bygget for å kunne gjøre alle oppgaver og være avløser for de som går på verftet. Det er en Voith Schneider båt, noe som betyr at du har full kraft alle veier. Jeg jobber mest bakover, smiler han.