Ukens skipsbesøk: Skoleskipet «Gann»

For 70 år siden, 24. januar 1947, så foreningen Unge Sjømenns Kristelig Forening dagens lyst i Stavanger, og allerede på grunnleggingsmøtet ble det ytret et ønske om å etablere et skoleskip for unge førstereisgutter.

Allerede to år senere, i 1949 var skolen et faktum, og i 1951 gikk foreningen til innkjøp av sitt første fartøy, D/S Gann (ex. Sandnes) som hadde gått nattruten Sandnes – Stavanger – Bergen av Sandnæs Dampskibs Aktieselskab.

Siden dengang har det blitt drevet undervisning i i seks ulike fartøy som har fått navnet «Gann». Deriblant en tidligere lystyacht, hvis første navn var M/Y «Vanadis», som i dag går under navnet «Lady Hutton» eller Mälardrottningen og fungerer som hotell i Stockholm.

Fra diskotek til klasserom

Dagens «Gann» (Eks. Narvik) ble overtatt fra Hurtigruten i 2007, som det tredje hurtigrute-skipet i skolens historie.

Skolens arrangementskoordinator Åsmund Johansen forteller at ved overtakelse ble cruiseskipets diskotek revet ut, og erstattet med klasserom. Lastesjakten ble også skiftet ut til fordel for en gjennomgående trappeoppgang, slik at elevene som per definisjon er passasjerer kan oppholde seg på bildekket når skipet er til sjøs, Her er det i dag garderober og verksteder som elevene jobber i. – Å få satt inn den trappen er den beste investeringen vi har gjort, sier Johansen.

Men modifiseringene som ble gjort da «Narvik» ble til «Gann» er ikke de første endringene i skipets historie, bare tre år etter overlevering ble skipeet bygget om. Da skipet og dets to søsterskip ble levert fra Trondhjem Mekaniske Værksted i 1982 var det med lastdekk, i 1985 ble de besluttet ombygget og sendt til et verft i Bremerhaven for å bygges om og øke passasjerkapasiteten.

Et privilegium å jobbe med undervisning

I dag har skoleskipet 148 passasjerlugarer, 120 er til enhver tid i bruk av skolens elever. Bernt Jarl Berge har arbeidet om bord på «Gann» de siste 15 årene, det siste året som kaptein.

– Det å kunne få være med å utdanne og forme fremtidens sjøfolk er et stort privilegium. Det å kunne bruke utdanningen min på denne måten setter jeg stor pris på, sier han.

I skolens sommerferie, brukes skipet i vanlig cruisefart i Nordsjøen og Østersjøen og langs norskekysten. – Det er en viktig inntektskilde for skoledriften, forklarer Berge. Johansen legger til at alle inntekter både fra cruisene og kursvirksomheten de er i ferd med å bygge opp puttes inn i skoledriften.

Berge setter stor pris på variasjonen kombinasjonen av undervisning og cruisefart gir arbeidshverdagen.

– Det å møte mennesker på nært hold, det å kunne hive tampene og sette kursen mot Nord-Norge på våren, det å sette kursen over Nordsjøen og det å være i kontakt med mennesker, det blir man aldri lei av, avslutter den blide sørlendingen.

