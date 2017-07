Ukens skipsbesøk: «Siem Opal»

Skipsrevyen besøker «Siem Opal» en uke før overstyrmann Kristoffer Dupont skal rykke opp og bli kaptein etter syv år i rederiet. Etter lang tid i Bergen skal de straks ut på jobb igjen.

– Det har vært litt omrokkeringer i det siste, det var en båt som skulle gå til Russland, og da hadde de behov for folk med visum, Det var det endel av her, så da ble det litt endringer, forklarer Dupont.

I dag er de 17 mann om bord, normalt er de 18. En av lærlingene ble også sendt med skipet som skulle til Russland. Når Dupont rykker opp til kaptein, blir det for det motsatte skiftet. Kaptein Johnny Almestad som har jobbet i Siem i over 20 år skal fortsette på sitt skift.

Godt bevart kompetanse i tøft marked

Mens kollegene har satt kursen for Russland har «Siem Opal» tilbragt mye tid i Bergen de siste månedene. Noen småoppdrag har det vært, Almestad kan fortelle at de for ikke lenge siden fikk en tredagers jobb hvor raten lå på 500 000 om dagen.

– Selv om det var et kortvarig oppdrag er det rater man ikke ser så mye til nå om dagen, påpeker Almestad.

Alle som befinner seg på broen denne ettermiddagen er enige i at Siem Offshore har klart seg godt og vært flinke til å ta vare på kompetansen i rederiet i et vanskelig marked. – Vi gikk på 1:2-ordning en stund, men nå er alle tilbake i arbeid på 1:1-rotasjon igjen, sier Dupont.

Opererer i Nordsjøen

Med unntak av et verftsopphold i Polen, har AHTSen med en bollard pull på 297 tonn jobbet utelukkende i Nordsjøen I tillegg til ankerhåndtering har skipet mulighet til å operere som forsyningsskip, og har tanker til blant annet sement.

– Det er sjelden vi opererer utelukkende som forsyningsskip, det må i så fall være om det er skikkelig dårlig vær, som i jule – og nyttårshelgen, slik at PSVene blir i minste laget, sier førstemaskinist Bjørnar Myklebust.

Fremdriftssystemet i «Siem Opal» er hybrid diesel-elektrisk/mekanisk fra Wärtsilä, og Myklebust opplyser at det er mye norsk utstyr om bord. Les mer om utstyr og fremdriftssystem i Skipsrevyens omtale ved levering fra Kleven Verft i 2011.

Tiden til kai i Bergen har blitt benyttet godt til vedlikeholdsarbeid og det lukter nymalt flere steder. Men med utkastet til ny arbeidskontrakt i hånden bærer det straks ut på sjøen igjen, med Dupont som nybakt kaptein.