Ukens skipsbesøk: På tur med MF «Ole Bull»

MF «Ole Bull», går i daglig drift mellom Breistein i Åsane og Valestrand på Osterøy. Sambandet er det fjerde største sambandet Hordaland og det 13. største på landsbasis.

Tallene som er hentet fra Vegvesenet i 2014 taler for seg. Ingen tvil om at den bygdeeide fergen, med 400 aksjonærer, er et ettertraktet fremkomstmiddel.

Eier og teknisk sjef, Ove Normann og kollega Helge Kalvenes som også er eier og styrer skuta, er stolte av fergen sin.

– En ting jeg liker å skryte av er hvor lite vi er ute av rute. Enkelte år har vi kjørt uten stopp i det hele tatt, men de årene vi har bunnbesiktigelse, må vi selvsagt ta den ut noen dager, sier Normann til skipsrevyen.no

Fergen er sertifisert for 45 biler og 134 passasjerer. Passasjerene sitter over dekknivå, i en egen salong på styrbord side. Det er sitteplasser til 76. Den er i tillegg utstyrt med snacksautomat og kaffeautomat med kort.

Enkelt og ryddig

– Den har et ryddig og oversiktlig dekk og det er uten maskinrom under dekk. Det er bare tørre tanker, eller dobbel skrog som vi kaller det så fint. Det skal fryktelig godt gjøres å senke denne båten, sier Normann.

Han fortsetter med å fortelle at båten er enkel i konstruksjon og utstyrsmessig, men veldig funksjonell og sikker i driften.

– Vi har to fremdriftsmaskiner diagonalt plassert på skipet. Propellersystemet har 465 hestekrefter. De to maskineriene er helt uavhengig av hverandre, sier han.