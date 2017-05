Ukens skipsbesøk: «Øydrott»

Oppdrettsnæringen går så det suser, og brønnbåtene ligger sjeldent stille. Skipsrevyen hilste på da «Øydrott» tok en pust i bakken.

– Vi går med smolt for tiden, og har gjort det siden begynnelsen av februar. Det er travle tider, vi sitter ikke ett minutt stille sier Jan Karsten Sjo, skipper på «Øydrott». Når skipsrevyen.no er innom har mannskapet på fem dette skiftets første rolige timer.

-Vi transporter typisk 150 000 – 300 000 smolt i døgnet, sier Sjo, og forklarer at båten har to brønner, hver på 600 m3. Den 62 meter lange, og 12 meter brede brønnbåten er i dag rederiets minste og eldste fartøy, skipsføreren selv mener det er en passelig stor båt, som kommer til de fleste steder det finnes smoltklekkeri.

Les også: Skipsrevyens omtale av M/S «Øydrott»

Med en slik størrelse kan båten i følge kapteinen transportere 60 tonn smolt eller 180 tonn slakteklar laks per tur. Brønnene kan deles to, slik at fire ulike partier kan transporteres samtidig. Sorteringsmaskinen har en kapasitet på 60 tonn i timen.

– I morgen skal vi til Askøy, og til helgen skal vi til Kragerø, sier Sjo, og legger til at 80 prosent av tiden opererer de i Hordaland og Rogaland. Men det har også blitt noen turer til Skottland, Shetland og til og med Russland siden båten sto ferdig i mars 2010.

Alle som er samlet på broen denne dagen er enige om at det er fint å jobbe mesteparten av tiden i såpass hjemlige trakter.

– Nå kan jeg komme hjem samme dag som jeg går av vakt, og reise hjemmefra samme dag som skiftet starter, det er deilig, påpeker overstyrmann Leif-Willi Aga Larsen.

Fra offshore til brønnbåt

Skipperen selv har jobbet på «Øydrott» siden båten var ny, og i Bømlo Brønnbåtservice gjennom hele sin karriere, og opplever at folk blir værende lenge.

– Men på akkurat dette skiftet er det en del nye. Da nye «Øystrand» sto klar ble endel flyttet over dit, så det ikke skulle være bare nytt mannskap på en båt, forklarer Sjo.

Matros Christoffer Remøy kommer fra offshore, og er på sin aller første tur med brønnbåt. Også Aga Larsen og maskinsjef Louie Edvard Skjong kom fra offshorenæringen til Bømlo Brønnbåtservice i november. De er begge enige om at det aller viktigste med jobben er et godt miljø om bord, og opplever at med et lite mannskap er alle villige og klare for å ta i et tak.

– Da jeg jobbet som maskinsjef offshore var vi flere om arbeidet. Her er det sånn at dersom jeg ikke gjør det, blir det ikke gjort. Så det er mye mer hands-on sånn sett. Men dersom jeg trenger det er det alltid noen som stiller opp her også, sier Skjong med et smil.