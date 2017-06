Ukens skipsbesøk: «Ocean Mermaid»

Austevoll-rederiet Vestland Offshores «Ocean Mermaid» har kun vært i operasjon i fire måneder, og har sin første tur i Norge når skipsrevyen.no kommer om bord en solrik ettermiddag i mai.

Når skipsrevyen.no stiger om bord er det folksomt i «Ocean Mermaid». Her er det både mannskapsbytte på gang, og flere passasjerer som skal transporteres fra Bergen ut til seismikkskipet fartøyet server.

– Fartøyet har tidligere operert i Asia, men skal nå være i Nordsjøen denne sesongen, på etterspørsel fra chartrer, sier Astrid Kalve, VP Quality and Chartering i Vestland Offshore.

Timene til kai ved Skolten denne ettermiddagen er de første fartøyet, som ble levert fra tyrkiske Cemre Shipyard i oktober 2016, tilbringer i Norge.

Kaptein Nikolay Davydenko, som er i ferd med å avslutte sitt skift har jobbet på norske fartøy i 16 år. Han forteller at han trives godt, og er fornøyd med det nye seismikk-støttefartøyet.

Det 70 meter lange, og 16 meter brede fartøyet driftes av et mannskap på åtte, hovedsakelig fra Russland og Bulgaria. I tillegg til mannskapet, er det lugarplass til 52 passasjerer. Skipet har også et hospital, som holder høyeste offshorestandard, trimrom og messe med plass til 40 tilbords om gangen.

– Vi har som regel mange med oss, jeg tipper vi ligger på 40 passasjerer i snitt per tur, mener kapteinen.

Salt design

«Ocean Mermaid» er designet av Salt Ship Design, som også står bak designet på årets skip «NKT Victoria.»

«Ocean Mermaid» er det andre skipet til Vestland Offshore av designtypen SALT 450 SSV-design. Også søsterskipet, «Ocean Fortune» er bygget ved Cemre Shipyard.

Kvale, som jobbet tett med de Stord-baserte skipsdesignerne forklarer at designet er utarbeidet med tanke på de skal utføre serviceoppgaver for store seismikkskip.

Kalve understreker at selv om skipet er bygget i Tyrkia har det vært viktig for selskapet å ha utstyr med norske leverandører. Dekksmaskineriet er blant annet lever av NMD, Mare Safety har levert MOB-båt og Vestdavit har levert daviter.

– Vi har god redundans med 2 propeller bak og en Azimuth Thruster foran, slik at vi i operasjon kan utføre «inline bunkering» der Ocean Mermaid legger seg foran et seismikkskip som holdes i operasjon under bunkring.

– Mannskap skifter gjennomføres med davit-til-davit overføring av mannskap for å redusere risikoen, derav har vi to daviter om-bord og, forklarer Kalve.