Ukens skipsbesøk: Nederlandsk patruljeskip på Norgesbesøk

Til hverdags jakter nederlenderen «HNLMS Groningen» narkotikaforbrytere og bekjemper piratvirksomhet i Karibien. Som en del av NATOS stående styrke tok skipet denne uken turen til Bergen.

Kommandørkaptein Hugo Sinke tar imot oss på det nederlandske patruljeskipet «HNLMS Groningen» som ligger til havn i Bergen. Han forteller at SNMG1 en av Natos to stående maritime styrker er i Bergen i forbindelse med øvelsesaktivitet som gir de allierte styrkene kunnskap om norske farvann, og at de er en del av denne.

– Vi skal assistere et treningsprogram for ubåt-kapteiner. Vi seiler snart ut og eskorterer da Walrus som er en nederlandsk ubåt. Vi trener og gjør øvelser sammen med dem, forteller Sinke til Skipsrevyen.no på kav norsk. Den nederlandske kommandørkapteinen har studert ved Forsvarets høyskole i Oslo, og behersker derfor språket godt.

Skipsrevyen får komme om bord i patruljebåten som for øvrig er bygget av Damen, like før det skal kastes loss. Det er et imponerende bygg, helt uten vinduer som seg hør og bør på et krigsskip, bortsett fra på broen selvfølgelig. Broen er også konfigurert i henhold til et nytt konsept. Det er en enmannsbro. Skipet kan altså styres av en mann alene.

Skipet måler 108 meter mens tonnasjen er på nærmere 3750 tonn.

– Dette er ett av fire Holland class- patruljeskip. Det brukes over hele verden, blant annet til lavintensitetsoppdrag som for eksempel bekjempelse av narkotika, bekjempelse av piratvirksomhet og humanitært arbeid, sier Sinke videre.

Fremdriften er diesel-elektrisk. Patruljebåten har to dieselmotorer og to elektriske motorer. Siden dette er en patruljebåt, trenger den ikke større motorer. Ved elektrisk drift kan skipet holde en fart på 10 knop. Maksimum fart er 20 knop.

Et NH90 helikopter og 2 FRISC motorbåter får også plass om bord, men under NATO-øvelsen var helikopterdekket tomt. Mens den ene FRISC-båten lå langs siden, var den andre lagret inne i skipet, klar til å komme på vannet i løpet av sekunder, ved akutte behov.

Spesiell mast

Den integrerte mastmodulen (IMM) gjør skipet unikt. IMM huser alle systemene som sammen utgjør skipets «øyne og ører”. Radar og kommunikasjons antennesystemer er kombinert i ett design, og muliggjør at skipet kan identifisere flygende og flytende objekter. Masten gjør det mulig for patruljebåten å få øye på skip med pirater og smuglere om bord, mens den holder et våkent øye med luftrommet på samme tid.

Norge og Sjøforsvaret har ansvar for NATOS stående styrke i hele 2017, og den ledes fra flaggskipet «KNM Roald Amundsen» frem til juli, da tar «KNM Otto Sverdrup» over.