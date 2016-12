Ukens skipsbesøk: M/V «Elektron II»

For at alle i vårt langstrakte land skal ha en stabil forsyning av strøm, må Statnett komme til i alle kriker og kroker. Med Ro/ro-fartøyet M/V «Elektron II», trenger de ikke engang en havn å legge til i når transformatorer skal plasseres på de mest utilgjengelige steder.

– Jeg husker jeg så henne da jeg først dro på sjøen som 18-åring og tenkte at det hadde vært et spennende skip å jobbe på. Nå, vel 35 år senere, er vi her, sier kaptein Ivar Tøsse som har jobbet på M/V «Elektron II» siden Simon Møkster Shipping tok over driften i 2008.

Ro/ro-skipet med loa 77,2 meter og bredde på 14 meter eies av Statnett Transport og ble bygget ved Trondhjems mek. Verksted i 1969. Dengang under navnet M/V «Elektron» – et navn oppfølgeren bygget i 2007 overtok.

– Dette fartøyet var da i ferd med å fases ut, men siden nybygget var forsinket, måtte vi inn og ta over på planlagt seilinger, Blant annet en lenge planlagt tur til Grønland, forklarer Tøsse om hvorfor ikke det yngste skipet bærer navnet «Elektron II».

Kostbar last til avsidesliggende steder

Fartøyet transporterer transformatorer, anleggsmaskiner, borerigger og generelt det meste som er for tungt eller tungvint å transportere på vei. Fartøyet leies også ut eksternt. – Man får vel tatt en 500 tonn med maskiner på dekk, mener overstyrmann Arne Thevik.

– Transformatorer er kostbart gods, hadde vi vært på Vestlandet nå i jula hadde vi ligget værfaste. Det er mer økonomisk å komme frem noen dager eller uker seinere med inntakt transformator, sier Tøsse.

Transformatorene hentes som regel i Rotterdam eller Norrköping og leveres langs hele norskekysten.

Skip med sjel

Med åpning i baugen og landgang er ikke kaianlegg noen forutsetning for å legge til, og skipet kommer til mange steder andre må gi tapt, for eksempel i Sørfjorden i Rødøy kommune i Nordland. Hit transporterte fartøyet anleggsmaskiner til bygging av kaianlegg.

– Da vi kom var det ingenting, nå er det bygget på begge sider av fjorden, sier Tøsse.

Grønlandsturen i 2008 var også spesielt minneverdig. Da fungerte ikke gyroen, og det originale kompasset måtte tas i bruk for å navigere. Tøsse forsikrer at det fungerte helt utmerket, og det er flere andre ting om bord som har vært der i snart 50 år, takket være aktivt vedlikehold.

– Vi har et solid og stabilt mannskap, og et fartøy med sjel, sier Tøsse, som alltid trives på jobb.