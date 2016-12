Ukens skipsbesøk: M/S «Miljødronningen»

M/S «Miljødronningen» hører hjemme utenfor Norges Miljøvernforbunds kontorer i Skuteviken, men på denne tiden av året har det multifunksjonelle fartøyet tilholdssted ved Kyst1s terminal på Møhlenpris. Skipsrevyen tok turen dit en regntung dag i slutten av november.

– Her ligger vi litt mer i le for vær og vind, det er mindre fare for at den sliter seg eller at vi må flytte på kort varsel på grunn av været, forklarer kaptein Kurt Pedersen, som er den eneste heltidsansatte i Rederiet M/S Miljødronningen.

Pedersen fikk fulltidsjobb på begynnelsen av året, men har allerede jobbet på båten i fem-seks år, i periodene han har vært hjemme fra jobber offshore. Nå er det Pedersens ansvar å skaffe mannskap når fartøyet skal ut på oppdrag, enten det er for Miljøvernforbundet eller en kommersiell aktør.

– Jeg prøver å bruke noen faste, det er som regel alltid noen hjemme. Ideelt sett skulle vi vært ute på jobb hver dag, da kunne vi kanskje hatt en kadettstilling også.

Havbunnsundersøkelser

«Miljødronningen» er klasset for liten kystfart og er velutstyrt fra topp til bunn. Med ROV for undersøkelser av havbunnen, laboratorium og helikopterdekk som kan ta imot mindre helikoptre. Det er også en konferansesal med sitteplass til 50, og bar med skjenkebevilling som leies ut kommersielt.

ROVen er flittig brukt på Miljøvernforbundets ekspedisjoner. Blant årets høydepunkter kan Pedersen nevne en tur fra Bergen og opp langs hele norskekysten til Finnmark.

– Vi dro fra Bergen i strålende sol 21. juni og hadde den med oss hele veien oppover kysten, forteller Pedersen. På veien var de innom 40 ulike oppdrettsanlegg for å sjekke hvordan det står til på havbunnen under merdene.

I løpet av året har «Miljødronningen» og mannskap også vært på tur til Førdefjorden for å dokumentere hvordan det ser ut før fjorden benyttes som sjødeponi for overskuddmineraler fra gruvedriften i Engebøfjellet.

– Det blir nok en tur tilbake dit for å se hvordan ting har endret seg, når de har begynt å dumpe skit i fjorden, sier Pedersen.