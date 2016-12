Ukens skipsbesøk: M/S «Kristine Bonnevie»

Havforskningens «Dr. Fritdjof Nansen» har skiftet farge, kjønn og farvann, og ble denne uken døpt «Kristine Bonnevie» etter Norges første kvinnelige professor.

Etter Sissel Rogne, direktør for Havforskningsinstituttet hadde ønsket «Kristine Bonnevie» hell og lykke på alle hav, og sideren fra Hardanger hadde smelt i skutesiden tok Skipsrevyen turen opp på broen, hvor vi traff førstestyrmann Kurt Reitan.

Den oppdateringen på broen Reitan er mest fornøyd med er det nye DP-systemet som han gleder seg veldig til å ta i bruk.

Ellers har det blitt fjernet mye rust. -I Afrika var det et helt annet klima som gjør at ting ruster lettere, sier Reitan. Han viser også frem en av forskningsstasjonene på dekk som har fått vegger og tak. – Der ville de ikke stått innendørs og sortert fisken tidligere, men med norske værforhold er det nok mer komfortabelt å stå innendørs.

Ny besetning

Reitan – som har jobbet på skipet i 12,5 år – er en av to i besetningen på 14 som har blitt med fartøyet til hjemlige trakter etter at de forlot kysten av vest-Afrika for å erstatte «Håkon Mosby» langs norskekysten.

Alle de nye kollegaene kommer fra andre fartøyer i Havforskningsinstituttets flåte. Blant dem kapteinene Tom Ole Drange og Kjell Ove Sandøy, men Sandøy forteller Skipsrevyen at han har vært med som vikar på de siste seks toktene.

Etter at dåpsgjestene forlot skuta stod familiarisering for det nye mannaskapet på planen, samt forberedelser til «Kristine Bonnevies» første brislingtokt påfølgende dag. – Det skal bli uvant å gå sikkerhetsrunden for forskerne på norsk, sier Reitan som etter mange år i Afrika er vant til å gå den på engelsk for utenlandske forskere.