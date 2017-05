Ukens skipsbesøk: M/S «Edda Frende»

Kaptein Thorvald Egeland har jobbet om bord i supplyskipet M/S «Edda Frende» siden 2012, og skryter av den manøvreringsdyktige skuta.



Det åtte år gamle fartøyet er av ST 216 PSV design fra Skipsteknisk, og utstyrt med Voith Schneider fremdriftssystem, integrert drill cutting handling system og åtte integrerte “drill cutting/special purpose” tanker. Dette er søsterskipet til «Edda Fram» som ble levert i september 2007.

Voith Schneider fremdrift

– Østensjø bygger ikke samlebåndsbåter, men er et veldig innovativt rederi. Søsterbåten, «Edda Fram», var den første med Voith Schneider fremdrift, og vi er den andre båten i rekken med det systemet, sier han til skipsrevyen.no.

Kapteinen tegner og forklarer:

– Det er to propeller bak. Vi har krefter tilgjengelig i 360 grader på kort tid. Vi har ikke thrustere bak, så det er den manøvreringsmessige fordelen. Den enestående manøvreringen vi har her på «Edda Frende», kan ikke sammenlignes med propell og ror, mener han.

– En båt beveger seg, slingrer eller roller, men dette systemet er så kjapt at vi kan kjøre det i antiroll. Når båten legger seg til den ene siden, så thruster den litt og legger seg motsatt vei og stabiliserer båten. Hvis været krever det., kan den redusere bevegelsen betraktelig, det er det ingen andre som kan. Du må ha voith for å fårdet til. Det er og drivstoffbesparende. Du kan kjøre ned omdreiningene på voigtene ved bra vær, for da trenger du ikke så mye krefter, sier han videre.

Les også: Skipsrevyens omtale av «Edda Frende»

Av oppdrag frakter «Edda Frende» alle mulige forsyninger fra kai til rigg, Det kan være containerlast, rørlast eller dekkslast.

– I tillegg har vi høy spekk på tank, vann diesel, sement. Vi er klargjort for drillcutting, men vi har ikke gått med det enda, opplyser han.

17. mai om bord

«Frende» har 12 mann om bord som jobber tett sammen i fire ukers turnus. Årets merkedager fordeles annethvert år på og av mellom de to skiftene. I år er det kaptein Egeland med mannskap sin til å feire 17.mai om bord.

– I fjor var jeg hjemme, men for to år siden hadde vi fullt opp med quiz, darts, blikkbokskasting, livlinekasting og eggeløp på dekk. Vi må se når de nærmer seg om vi får avviklet noe lignende igjen i år, smiler han, og påpeker at det er avhenger både av vær og arbeid.