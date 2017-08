Ukens skipsbesøk: KV Tor

Jon Skålheim er skipssjef på KV Tor på femte året. Kystvaktskipet han jobber på har utført over 430 oppdrag for samarbeidende etater i løpet av 2017.

– Fra vårt perspektiv er kystvakten et skreddersydd redskap for samarbeid med etater som fiskerimyndigheter, justis og statlige organisasjoner som har et maritimt myndighetsansvar. I samarbeid med andre etater med et maritimt ansvar, overvåker vi all aktivitet i vårt nasjonale interesseområde, og i samarbeid med andre etater etablerer vi en felles forståelse for de utfordringene og risikoene vi må forebygge eller håndtere, forteller Skålheim til skipsrevyen.no.

Etater som Kystvaktens KV Tor har utført oppgaver og oppdrag for er: Tollvesenet, politiet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Hovedredningssentralen i Sør Norge, Havforskningen, Fylkesmannen, Forsvaret, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for Naturforvaltning.

Kv Tor tilhører Nornen KLASSE KYSTVAKT. Fartøyene i Nornen-klassen opererer i indre kystvakt og består av et utrykningsfartøy, HPB og en Springer, type MOB.

– Det er små fartøy, men det er mye teknologi som er trykket inn på liten plass, sier han videre.

Det om lag ti år gamle fartøyet har dieselelektrisk fremdrift og dynamisk posisjonering. Skipet er sivilt bygget, og opererer fra Egersund til Stadt. Mannskapet har variert utdanning og yrkeserfaring.

– De har bakgrunn som alt fra fiskeri, utenriksfartstid og politi. Noen har også militær utdanning og bakgrunn fra Sjøkrigsskolen. I tillegg er det en kontinuerlig prosess med kurs, etterutdanning/ videre utdanning, samt det å holde seg a jour med lovverket utfra det arbeidsområdet kystvakten har, regulert i Kystvaktloven, sier han.

– Vi har to dykkere om bord. Det blir en del bistand til tollvesenet som involverer dykking og andre typer saker som oppstår. Vi har en oljetrål som vi setter ut ved oljesøl og lignende. Vi skal være en ekstern ressurs for ande etater. Vi har ikke noen primæroppgaver utenom fiskeri, men vi støtter ofte fiskeri- og tollvesen, og er på oppdrag for Sjøfartsdirektoratet. Vi har jo yttergrense Schengen-kontroll på kysten og, meddeler skipssjefen.

Drone-prosjekt

Helt unikt for KV Tor er prosjektet de har startet med Kystverket.

– I statlige oljevernaksjoner jobber vi på vegne av Kystverket. Nå har vi sett at det å skaffe seg et raskt overblikk ved akutt oljeforurensing for raskt å kunne rute andre enheter til stedet, er viktig. Til det er en drone genialt, sier han.

Det er nemlig ikke alltid det er flyvær eller fly til stede når de trenger det.

– Kystverket sa at ofte lå de for høyt med flyet til å kunne se tykkelsen på oljeflaket. Det vi er ute etter, er jo å se om det blir femtitusen spatak i fjørstein eller om det bare blir et eller ingenting. Det får du med denne dronen, utdyper maskinmester Stein Magne Eidissen.

På KV Tor har dronen fungert godt.

– Det er et verktøy i mange sammenhenger for skipsfart. Det går mye på det med søk og redning. Det er et lite kamera som vi bare hekler på, det er både termisk og optisk. Så detter noen i sjøen, og vi er i nærheten, vil vi raskt kunne sette dronen i luften. Da har vi termisk live-bilde som overføres til håndkontrollen du styrer med eller inn på bro eller begge deler.